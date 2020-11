Nesta segunda-feira (09), o Ministério da Economia divulgou que o Brasil teve saldo positivo de 231 mil novas empresas em outubro. Foram criadas 320,5 mil empresas contra 89,3 mil que foram fechadas mês passado.

Segundo o ministério, o comércio varejista de bebidas foi o setor que mais teve crescimento em outubro. Quando comparado a setembro, o setor teve aumento de 4,8%. Em seguida, aparecem as áreas de transporte rodoviário de cargas, com aumento de 4,77%, e de promoção de vendas, com aumento de 3,2%.

O crescimento foi maior no Amapá. O estado teve 15,6% a mais de empresas sendo criadas em outubro, quando comparo a setembro. Em segundo lugar aparece o Mato Grosso, com aumento de 5,1%, e Rondônia, com crescimento de 3,7%.

O Ministério da Economia divulgou ainda que o tempo de demora para abrir um negócio diminuiu ao longo de 2020. Em outubro, a média nacional para aberta de um negócio foi de 2 dias e 17 horas. Esse tempo é o menor desde janeiro, quando os dados começaram a ser divulgados. De setembro para outubro, a queda neste tempo foi de 4 horas.

O estado em que há menor tempo de abertura de um negócio é Goiás, onde a média é de 1 dia e 2 horas. A Bahia é o estado que apresenta maior tempo para registrar uma nova empresa: seis dias e 6 horas.