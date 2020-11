Brasileiros Thiago Marreta e Glover Teixeira fazem a luta principal do UFC deste sábado

Há exatos 16 meses, no dia 6 de julho de 2019, o brasileiro Thiago “Marreta” disputava o título dos meio-pesados (até 92,9kg) contra o então campeão Jon Jones. O combate ficou marcado pela bravura do carioca, que mesmo com os ligamentos dos dois joelhos rompidos, seguiu na luta, sendo derrotado por pontos, em decisão dividida dos juízes. Neste sábado, na mesma Las Vegas (EUA), Marreta, primeiro colocado no ranking da categoria, retorna ao octógono após as lesões para enfrentar, na luta principal, o mineiro Glover Teixeira, embalado por quatro vitórias consecutivas e terceiro do ranking da divisão. O “UFC Marreta x Teixeira” tem transmissão ao vivo do Combate, a partir de 20h55min.

Pela primeira vez no card principal de um evento do UFC, o carioca Raoni Barcelos, invicto no UFC, encara o alemão Khalid Taha pela divisão dos galos (até 61,2kg). A potiguar Cláudia Gadelha, quarta da categoria peso-palha (até 52,2kg), vai atrás da sua terceira vitória consecutiva na organização diante da invicta chinesa Yan Xiaonan, oitava no ranking. No card preliminar, o paulista Marcos “Pezão”, revelado no reality show “The Ultimate Fighter”, enfrenta o invicto moldávio Alexandr Romanov. Já o uruguaio Luiz Eduardo Garagorri, que também possui a nacionalidade brasileira encara o americano Darren Elkins pela divisão dos penas (até 65,8kg).

Já disponível no GE, o episódio 107 do podcast “Mundo da Luta” analisa as lutas e as chances dos brasileiros. Hoje, às 20h30min, no ‘Giro Combate’, Ana Hissa entrevista Glover Teixeira. No sábado, Luiz Felipe Prota comanda o “Aquecimento Combate” e a transmissão do card preliminar ao vivo, a partir das 20h40min.

– O destaque do evento é o combate entre os brasileiros. O vencedor se aproxima de uma disputa de título. Uma luta dura, com certo favoritismo para o Glover, já que o Marreta volta de um logo tempo de recuperação das cirurgias nos joelhos – diz Luiz Prota.

No card principal, a narração é de Rhoodes Lima e os comentários, de Rodrigo ‘Minotauro” Nogueira. O SporTV3 e o Combate.com também exibem as duas primeiras lutas do “UFC Marreta x Teixeira”.

UFC Marreta x Teixeira

CARD PRELIMINAR:

Peso-galo: Gustavo Lopez x Anthony Birchak

Peso-meio-médio: Max Griffin x Ramiz Brahimaj

Peso-pena: Darren Elkins x Luiz Eduardo Garagorri

Peso-pesado: Alexandr Romanov x Marcos Pezão

Peso-pena: Giga Chikadze x Jamey Simmons

Peso-médio: Trevin Giles x Bevon Lewis

CARD PRINCIPAL:

Peso-palha: Cláudia Gadelha x Yan Xiaonan

Peso-médio: Ian Heinisch x Brendan Allen

Peso-galo: Raoni Barcelos x Khalid Taha

Peso-pesado: Andrei Arlovski x Tanner Boser

Peso-meio-pesado: Thiago Marreta x Glover Teixeira