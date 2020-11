Bremer comemora boa fase no Torino, nascimento da filha e revela sonho por Seleção Brasileira

Perto de completar 50 jogos pelo Torino, da Itália, o zagueiro Bremer tem se consolidado como um dos pilares defensivos da equipe. Além da boa fase lá atrás, o brasileiro tem bons números quando ataca. Com seis gols marcados em 48 jogos, o atleta despertou o interesse de clubes ingleses. Aos 23 anos, o zagueiro tem motivos para sorrir ainda mais fora de campo. Recentemente o brasileiro virou pai de Ágatha, sua filha recém nascida.

– É uma nova vida. Agora eu não corro só por mim, mas também por ela. É uma motivação extra. Me sinto até mais inspirado no dia a dia. Seja nos treinos ou nos jogos. Minha filha está sendo um ponto chave para minha carreira – disse Bremer, que viu o interesse de Fulham e Everton na última janela de transferências.

Revelado pelo São Paulo e com passagem de destaque pelo Atlético Mineiro, o jogador chegou na Itália em 2018 e na última temporada consolidou seu espaço na equipe. Adaptado e referência, Bremer vai colhendo os frutos de boas apresentações.

– Me consolidar como titular é consequência do meu trabalho. Fico feliz com os gols, mas ainda mais feliz de fazer o meu papel na defesa. Primeiro penso em defender e se puder, ajudo também no ataque como contra a Lazio. Estamos evoluindo na competição e espero crescer ainda mais junto com a equipe.

Titular em seis dos sete jogos da equipe na temporada, Bremer é um dos nomes no radar da Seleção Olímpica. A capacidade de jogar pelos dois lados da defesa é um diferencial do jogador e algo muito elogiado por Marco Giampaolo, comandante do Torino.

– Representar a camisa da Seleção é, sem dúvida, um sonho de criança. Procuro me dedicar no dia a dia e nos jogos para que possa realizar esse sonho. A concorrência é pesada e temos que manter o nível de atuação. Tenho certeza que, mantendo o que venho fazendo no Torino, as oportunidades irão aparecer.