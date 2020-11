Brenner marca de novo, São Paulo vira sobre lanterna Goiás e dorme em 3º no Brasileirão

O São Paulo recebeu o lanterna Goiás no Morumbi, saiu atrás, mas conseguiu vencer de virada por 2 a 1, neste sábado, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do segundo turno.

Fernandão abriu o placar para os visitantes, enquanto Brenner marcou mais uma vez para empatar. Na volta do intervalo, Igor Gomes fez o gol da vitória.

Os tricolores dominaram o primeiro tempo, com Tadeu fazendo duas boas defesas, mas o duelo ficou mais equilibrado na etapa final. Apesar da queda na segunda metade do jogo, o time da casa conseguiu o triunfo.

Com o resultado, São Paulo chega ao terceiro lugar com 33 pontos, um à frente de Atlético-MG e Fluminense, que irão jogar neste domingo. Os paulistas ainda chegam a dez rodadas sem perder na competição (cinco vitórias e cinco empates) – o último revés foi em 3 de setembro para o Atlético-MG.

Já os esmeraldinos estão na lanterna com 12 pontos, sete a menos do que o Bragantino, que é o penúltimo. Além disso, completam dez partidas consecutivas sem vencer na Série A (seis derrotas e quatro empates) – o último triunfo foi em 13 de setembro diante do Inter.

Agora, o clube tricolor voltará suas atenções para a Copa do Brasil, sendo que enfrentará o Flamengo no Maracanã às 21h30 (de Brasília) de quarta-feira, pela ida das quartas de final.

Brenner comemora após marcar pelo São Paulo Gazeta Press

São Paulo 2 x 1 Goiás

GOLS: Brenner e Igor Gomes (São Paulo); Fernandão (Goiás)

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Diego Costa (Pablo), Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Vitor Bueno (Hernanes), Gabriel Sara (Arboleda) e Igor Gomes; Luciano e Brenner (Rodrigo Nestor). Técnico: Fernando Diniz

GOIÁS: Tadeu; Pintado, David Duarte, Chico (Heron) e Caju; Gilberto (Sandro), Ariel Cabral e Breno; Douglas Baggio (Victor Andrade), Fernandão (Rafael Moura) e Vinícius. Técnico: Enderson Moreira

Brenner chegou a 6 gols no Brasileirão e se igualou a Luciano como artilheiro do São Paulo na competição

Brenner tem 15 gols em 25 jogos na temporada, sendo que marcou 11 vezes nos últimos dez confrontos que disputou

Fernandão fez seu 1º gol nos 6 jogos que disputou pelo Goiás no Brasileirão

Finalizações: São Paulo 20 x 8 Goiás

Finalizações no alvo: São Paulo 9 x 3 Goiás

Posse de bola: São Paulo 64,3% x 35,7% Goiás

São Paulo domina, mas Tadeu brilha

Os tricolores foram dominantes na primeira etapa, mas saíram atrás aos 19min, quando Fernandão ficou com a sobra de bola após disputa de Vinícius com Bruno Alves e mandou para a rede.



Cinco minutos depois, a equipe da casa conseguiu o empate, com um belo cabeceio de Brenner após cruzamento preciso de Juanfran. O assistente deu o gol, mas ele só foi confirmado após revisão do VAR, já que Tadeu fez uma excelente defesa e não havia ficado claro se a bola havia cruzado a linha.

Aliás, o goleiro foi o responsável para que os mandantes não fossem ao intervalo em vantagem. Ele fez boas intervenções em conclusões de Igor Gomes e Brenner aos 8min e aos 36min, respectivamente.

O time paulista fechou o primeiro tempo com 66,7% de posse de bola, o triplo de finalizações (9 a 3) e com 5 a 1 nas finalizações no alvo.

Igor Gomes define a vitória

Na volta do intervalo, o jogo ficou mais equilibrado. Depois de Reinaldo ter exigido uma boa defesa de Tadeu em chute sem ângulo nos primeiros minutos, Fernandão assustaria duas vezes até os 21min, com uma finalização perto do alvo e outra obrigando Tiago Volpi a cair no canto para espalmar.

Apesar da queda de rendimento do São Paulo no segundo tempo, Igor Gomes conseguiu o gol da virada com uma finalização de fora da área aos 34min.

Pouco depois, Rafael Moura balançou a rede para o time visitante, mas o gol foi corretamente anulado por impedimento.

Já nos acréscimos, Breno chegou atrasado, acertou Volpi, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo.

Classificação

– São Paulo: 3º lugar, com 33 pontos

– Goiás: 20º lugar, com 12 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo pelo Brasileirão no sábado.

Sábado, 14/11, 17h*, Goiás x Athletico-PR

Sábado, 14/11, 19h*, Fortaleza x São Paulo

*horário de Brasília