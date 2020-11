Breno Lopes é apresentado no Palmeiras e afirma: ‘Para ajudar, jogo em todas as posições’

O atacante Breno Lopes concedeu, nesta segunda-feira (16), a sua primeira entrevista coletiva como jogador do Palmeiras. O atleta, que assinou com o Verdão até 2024, afirmou entender o momento atual da equipe, que conta com diversos desfalques, como uma oportunidade.

– Eu encaro como uma oportunidade. Pra você estar defendendo um clube como o Palmeiras, você tem que ser bom todo dia. Aquilo que você fez ontem não interessa hoje, então eu encaro como uma oportunidade. O grupo me recebeu muito bem e o Abel conversou comigo. No jogo contra o Fluminense, ele pediu pra eu movimentar nas costas dos zagueiros, pra fazer ‘facões’. Joguei até numa posição que não to muito acostumado, como centroavante, mas tudo em prol do grupo.

Breno Lopes concedeu sua primeira entrevista como jogador do Verdão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Além disso, o jogador comentou sobre a posição na qual prefere atuar, dado que o atacante, quando era atleta do Juventude, chegou a jogar como ponta e como centroavante.

– Sempre joguei como extremo, pela esquerda, é onde me sinto a vontade, mas, pra ajudar o Palmeiras, jogo em todas as posições. Já conversei com o Abel a respeito disso. No último jogo, ele me colocou de centroavante, porque no Juventude já joguei ali. Minha posição de origem é extremo, mas quero entrar e ajudar o Palmeiras da melhor maneira possível.

Por fim, o camisa 39 descreveu suas características em campo, exaltando a sua velocidade e capacidade de recomposição.

– Acredito que (minha principal característica) seja a velocidade. Sou um jogador que ajuda bastante na recomposição, tenho uma boa finalização. Esses são meus pontos fortes. Vou tentar evoluir todos os dias pra quando entrar em campo poder representar da melhor maneira possível.

Breno Lopes iniciou sua carreira no Joinville, em 2016, mas se destacou jogando em 2020, pelo Juventude, sendo o vice-artilheiro da Série B. O atacante foi anunciado pelo Palmeiras na última quarta-feira (11) e estreou pelo maior campeão nacional contra o Fluminense, no último sábado (14).