BRF abrirá 3,4 mil vagas de emprego no Brasil até fim do ano

Nesta quarta-feira (18) a companhia de alimentos BRF anunciou que vai disponibilizar um total de 3.400 vagas de emprego até dezembro deste ano em unidades operacionais e administrativas da empresa.

De acordo com a BRF, as oportunidades são fixas e temporárias nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

A empresa informa que os cargos são em áreas como operação, agropecuária, logística, gestão, estratégia, inovação, qualidade, pesquisa e desenvolvimento, relações com investidores, sustentabilidade e tecnologia da informação.

“Para atender o maior consumo no final de ano, estamos com oportunidades de trabalho em todas as unidades produtivas”, disse a diretora de Gente para Supply da BRF, Indiara Manfre.

“A maioria é para cargos de entrada, pois priorizamos o desenvolvimento e encarreiramento de nossos colaboradores”, concluiu.

A BRF afirmou que a abertura de vagas a coloca “na contramão da crise econômica, que originou cortes e demissões”.