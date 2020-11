BRF vai abrir 3,4 mil vagas de emprego no Brasil até o fim do ano

A companhia de alimentos BRF anunciou que vai disponibilizar um total de 3.400 vagas de emprego até dezembro deste ano em unidades operacionais e administrativas da empresa.

De acordo com a BRF, as oportunidades são fixas e temporárias nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

A empresa informa que os cargos são em áreas como operação, agropecuária, logística, gestão, estratégia, inovação, qualidade, pesquisa e desenvolvimento, relações com investidores, sustentabilidade e tecnologia da informação.

“Para atender o maior consumo no final de ano, estamos com oportunidades de trabalho em todas as unidades produtivas”, disse a diretora de Gente para Supply da BRF, Indiara Manfre.

“A maioria é para cargos de entrada, pois priorizamos o desenvolvimento e encarreiramento de nossos colaboradores”, concluiu.

A BRF afirmou que a abertura de vagas a coloca “na contramão da crise econômica, que originou cortes e demissões”.

BRF

A empresa possui mais de 30 marcas em seu portfólio, entre elas, Sadia, Perdigão, Qualy, Paty, Dánica e Bocatti. Os produtos são comercializados em mais de 150 países, nos cinco continentes. Mais de 100 mil funcionários trabalham na companhia, que mantém mais de 50 fábricas em oito países: Argentina, Brasil, Emirados Árabes Unidos, Holanda, Malásia, Reino Unido, Tailândia e Turquia.

Em 2016, a empresa comercializou mais de 4 milhões de toneladas de alimentos e realizou mais de 600 mil entregas mensais. Em todo o mundo, a companhia atende mais de 240 mil clientes e alimenta milhares de famílias. Mais de 13 mil produtores integrados trabalham diariamente no campo para fornecer a base dos alimentos produzidos pela companhia: aves e suínos.

Vale lembrar que a BRF é fruto da fusão entre Sadia e Perdigão, duas das principais empresas de alimentos do Brasil. A operação foi anunciada em 2009 e concluída em 13 de julho de 2013 após aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Concluído o processo, Sadia e Perdigão encerraram as atividades como empresas e tornaram-se marcas do portfólio da BRF.”