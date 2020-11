Briga entre Jojo e Biel põe fogo em ‘A Fazenda 12’

Se você trocar ‘fogo no feno’ por ‘Jojo Todynho versus Biel’, a resposta vai ser a mesma: é treta. Na madrugada de hoje, os cantores se desentenderam ao longo da formação da oitava roça de “A Fazenda 2020” e estão, declaradamente, guerreando contra o outro.

Jojo votou em Biel como resposta por ter sido chamada de fake em recente dinâmica e também por ter se ofendido por o cantor questioná-la se a inimizada deles era por ela não gostar dele por ser branco. O funkeiro se irritou com o fato exposto no ao vivo, discutiu com a cantora e a noite terminou com ‘cada um no seu quadrado’. Quer saber mais? Vem entender esse babado forte!

Em quem você vota, Jojo?

Então, baseado no jogo que teve essa semana, que o Biel me deu o voto de fake. Se tem uma coisa que eu não sou e nunca serei é fake, né? Tem outra coisa que me irritou, mas mais pra frente eu vou concluir minha tese. É o Biel”.

Que tese é essa, Jojo?

Foi assim que Marcos Mion questionou a peoa já que a frase ‘eu não tô maluca na minha tese’ tem sido dita pela artista desde os primeiros dias de confinamento.

Então, na roça passada, eu tava tão em narnia que não tinha percebido que ele já tinha lido o poder. Só fui me ligar quando a Teté votou nele que eu falei: ‘meu Deus’, que eu pedi para o Mariano se eu podia votar nele porque eu estava sem opção e porque eu também tinha que botar minha estratégia (…)”.

Aí, não acabei não votando nele, mas o meu voto pra ele seria da festa do Neon. Que no momento em que eu estava conversando, tava Juliano, Mirella e eu tava falando com eles e ele tava junto e ele falou pra mim que eu não gostava dele ‘porque eu sou branco’? Eu falei pra ele que não. Eu nunca usei minha cor nem minha história para chegar em lugar nenhum. Racismo reverso não existe. O típico racismo branco, nunca será”.

Pegou pesado

Biel pediu a palavra ao apresentador de “A Fazenda 12” alegando ter achado a declaração da cantora infeliz.

Agora foi um pouco além do que eu esperava. Primeiramente, palavras totalmente infelizes. Não me lembro de ter falado isso”.

“Ué, tá filmado. Se não sabe beber, bebe mijo”, rebateu Jojo.

Não me identifico com você

Jojo Todynho não quis saber de conversa com o cantor e deixou claro que não quer amizade com ele dentro e fora do confinamento.

Falta de respeito

Biel ficou boquiaberto com a história revelada cantora e classificou a atitude como uma falta de respeito. Afinal, ele entende nunca ter ‘passado dos limites’ com colega de profissão.

Se ela não se identifica comigo, é problema dela. Respeito e infelizmente temos que conviver aqui dentro. Agora, envolver essa nossa diferença racial sendo, que eu perguntei de coração, querendo entender o que tava acontecendo. Isso não significa que eu tenho essa prática. Pelo amor de Deus, é uma falta de respeito levantar essa bandeira. Nunca faltei com respeito com você e, inclusive, te quero no meu convívio, no meu círculo”.

Biel x Jojo – Parte 2

Biel não escondeu sua preocupação com a fala de Jojo por temer que passe a imagem de racista para o público e a questionou sobre o por que é tão mal tratado pela peoa dentro do confinamento.

A funkeira alega ter não tem nada contra o peão, mas reprova suas atitudes dentro da casa. E, novamente, voltou a dizer que não quer sua amizade por, simplesmente, o santo não ter batido.

Tudo o que acontece aqui é filmado. Eu te trato mal no dia a dia? Só não falo. Deixei bem explicado. Você é uma pessoa que não me identifico e sou assim. Posso estar errada e quando sair e ver que estou errada, vou pedir desculpas. Sou assim. Quando eu bato olho numa coisa ‘hum, não gostei’, é isso. Não sou influenciada por ninguém. Se eu fosse uma pessoa fake, estaria rindo e te abraçando. Vejo suas atitudes e não gosto. Olho pra você e sempre está rindo”.

Jojo também deixou claro que não suporta deboche…

Acabou

Indignado com a forma que vem sendo tratado por Jojo, Biel desabafou com o amigo Juliano Ceglia lembrando ter feito de tudo para se aproximar da colega de profissional, mas agora não quer mais papo.

Mano, eu tô feliz com essa conversa com ela. Esclareceu tudo. Não faço mais questão”.

Fofoca para por fogo no feno

Engasgada com a discussão, Jojo Todynho decidiu contar uma fofoca de Biel para MC Mirella. Ela revelou a peoa que o funkeiro disse que a viu cantando Mateus Carrieri.

Eu fico revoltada. Não tô fazendo fofoca e falo na cara dele. Você entrou ali com o Mateus e tava nas neves. Acho que ele falou ‘olha lá o Mateus dando em cima da MC Mirella’ e a Raissa tava aqui. “Eu chamei a atenção dele na hora e ele disse ‘ah, tô brincando’. Falei ‘isso não é brincadeira, não’. Aí, o Juliano falou ‘é mesmo’. A gente não sabe como passa lá fora”.

Queria ser BFF?

Sim, Biel esperava ter grande amizade com Jojo por terem tido a carreira gerenciada pelo mesmo empresário. O funkeiro, inclusive, diz que sua estrutura ajudou a cantora a ter sucesso no mundo musical.

Mano, eu conheço a família de todo mundo que trabalha com ela. Não é só galera do funk. O empresário dela é o mesmo que o meu. Eu conheço a família, os filhos, os sobrinhos. A estrutura que o Batata usou pra fazer ela, construiu comigo. Com o dinheiro que fez comigo, tá ligado? Pô, tem mô conexão o bagulho, mano”.

A Fazenda 2020: Biel diz que ajudou ‘indiretamente’ na carreira de Jojo Todynho Imagem: Reprodução/Playplus

Jojo pistola

Antes de dormir na baia, a cantora não escondeu ter ficado irada com Biel por ter visto seu discurso com um ar vitimista para se defender das acusações dentro do confinamento.

Tô nem aí no que ele quer passar. Eu vejo ele fazer coisas com outras pessoas. Qualquer coisa que o Lipe fala, ele vem ‘ah, você é cria de reality’. Se é comigo, já tinha mandado tomar no c* há muito tempo. Só que não me meto”.

Qual a diferença? Você é cria da vida e fez merda pra cara***. Não entendi, não aprendeu nada. Eu devo ser uma safada. Gente, que discurso vitimista ridículo. Se o ‘carro do tomate’ (carro de som com mensagem para Mirella) passou, é porque o bicho lá fora pegou”.

A Fazenda 2020: Jojo Todynho diz não querer amizade de Biel Imagem: Reprodução/Playplus