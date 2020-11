brMalls investe no eSports e lança circuito inédito em parceria com o Final Level

Após acelerar o processo de transformação digital da empresa com o desenvolvimento de soluções de interação multicanal entre clientes e lojistas, a brMalls decidiu investir no mais promissor dos mercados de entretenimento virtual. A empresa fechou parceria com o Final Level – maior plataforma de entretenimento gamer do Brasil – para lançar o primeiro circuito de eSports do setor de shoppings do país. O projeto já nasce com cinco competições confirmadas até o final de 2021 e marca o início de uma nova opção de atrações nos empreendimentos da companhia.

Criada em 2018, o Final Level formou um hub com os melhores creators do mundo dos games para, juntos, atuarem na co-criação de conteúdo inédito e diário para múltiplas plataformas como YouTube, Instagram, TikTok, Spotify, Facebook, Twitter e Telegram, engajando toda a comunidade gamer de maneira disruptiva. A empresa também desenvolve branded content para marcas não endêmicas que desejam se conectar com os fãs de games como a brMalls.

A primeira competição organizada pela parceria já tem data e modalidade confirmadas. A Copa brMalls de Valorant começa no dia 20 de novembro será invitational e receberá as oito equipes mais renomadas de eSports. Uma delas, a INTZ Angels, totalmente formada por mulheres. Também já estão confirmadas as participações de Gamelanders, Falkol, Fusion Fraggers, Pain, B4, Team One e Red Canids Kalunga.

“A criação do Circuito brMalls de eSports vai atrair para os nossos ativos um perfil de consumidores, principalmente os da geração Z, com hábitos e demandas ainda pouco exploradas pelo setor. A iniciativa reforça o compromisso da companhia com o entretenimento e visão de longo prazo, tornando os empreendimentos em verdadeiros destinos de felicidade e oportunidade”, afirma Vicente Avellar, Diretor Executivo de Operações da brMalls.

A transmissão da Copa brMalls será feita pelo canal do influenciador Rakin na Twitch TV, um dos canais mais assistidos da plataforma que tem em média 1,6 milhão de viewers por hora. As equipes vão duelar entre si em partidas “melhor de 3” durante os quatro dias de competição. A tão esperada final será ao estilo “melhor de 5” e o vencedor dessa disputa levará para casa o prêmio de R$ 10 mil, enquanto o segundo colocado, R$ 5 mil.

O Valorant é jogo FPS (sigla em inglês para atirador em primeira pessoa) lançado pela Riot Games para PC, que consiste em uma disputa entre duas equipes de cinco jogadores. Enquanto um time se encarrega de plantar a “Spike”, o outro atua na defensiva para desarmar o artefato. Vence quem ganhar 13 rodadas.

Assim como aconteceu na escolha do Valorant para início do circuito esse ano, as modalidades dos próximos torneios serão definidas de acordo com as principais tendências entre os gamers em 2021.

As inscrições ficarão abertas ao público, que poderá formar equipes e participar de megaeventos e competições de eSports conectadas de qualquer parte do país.

“Mais do que construir uma estratégia de negócios, ajudamos a brMalls a criar uma narrativa única e potente dentro do eSports para divertir e entreter os fãs de jogos eletrônicos no Brasil, que já somam cerca de 83 milhões segundo a consultoria Newzoo”, explica Gabriel Duarte, diretor de Novos Negócios do Final Level.

O circuito é mais um avanço da brMalls no processo de transformação digital dos empreendimentos, levando soluções omnicanais, programas de relacionamento e novas experiências para um público cada vez mais heterogêneo. A entrada nesse mercado que movimenta mais de R$ 5,6 bilhões no país (13º colocação no classificação mundial), tem um objetivo muito claro: atrair e conhecer o novo consumidor com mais profundidade.

Dos 47 milhões de jogadores de eSports no país, 83% abrangem as gerações Y e Z. Quanto à audiência, 78% do público possui perfil de consumo das classes A e B.

Cronograma da Copa brMalls de Valorant I do Circuito brMalls de eSports

Quartas de Final

19/11: Jogo 1 – (Equipe 1 x Equipe 2) – MD3

19/11: Jogo 2 – (Equipe 3 x Equipe 4) – MD3

20/11: Jogo 3 – (Equipe 5 x Equipe 6) – MD3

20/11: Jogo 4 – (Equipe 7 x Equipe 8) – MD3

Semifinal

27/11: Jogo 6 – (Vencedor jogo 1 x Vencedor Jogo 2) – MD3

27/11: Jogo 7 – (Vencedor jogo 3 x Vencedor Jogo 4) – MD3

Final

28/11: Jogo 8 – (Vencedor jogo 6 x Vencedor jogo 7) – MD5