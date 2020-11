BruFlix: Netflix faz ação com Bruna Marquezine no streaming

Sem contrato desde que saiu da Rede Globo no início deste ano, a atriz Bruna Marquezine finalmente divulgou para qual plataforma está indo. Em um vídeo cômico, Bruna revelou aos fãs que está indo para a Netflix, que utilizou o mesmo vídeo para dar as boas vindas para a atriz.

Bem-vinda, Bruna Marquezine!

O vídeo começa com a atriz brasileira indo dormir ansiosa pelo primeiro dia de trabalho na nova empresa. Ao pegar no sono, ela sonha com as séries da Netflix. Indo para dentro de O Gambito da Rainha, Dark, A Maldição da Mansão Bly e Elite.

Para fechar as referências, o vídeo também tem a participação de Bobby Berk, de Queer Eye. O ator aparece por meio de um áudio desejando boa sorte para Bruna Marquezine no primeiro dia de trabalho. Todas as interações acontecem de maneira cômica e com a cara da atriz sendo colocada em alguns personagens dos seriados.

Ao final, para fechar com chave de ouro, a atriz entra na sala de recursos humanos e é recebida por ela mesma!

Declarações da Netflix e de Bruna

Fazendo referência às brincadeiras com nomes que tem intuito de shippar casais, a plataforma de streaming lançou o vídeo com a seguinte legenda: “Não é só um sonho, gente. #BruFlix é real! Seja bem-vinda, @BruMarquezine”.

A atriz também fez a divulgação de forma divertida. Em postagem no Instagram, Bruna escreveu a seguinte legenda: “Netflix-se”. Fazendo uma referência ao famoso post de Fernando de Noronha.

Bruna Marquezine agora se junta a Bruno Gagliasso como uma das principais estrelas brasileiras da plataforma de streaming. Ainda não foi divulgado em qual produção a atriz irá participar ou se ela atuará como uma espécie de apresentadora.