Bruno Alves volta a treinar com o elenco após testar negativo pela 2ª vez

O técnico Fernando Diniz contou com o reforço de Bruno Alves no treinamento desta segunda-feira no CT da Barra Funda. Fora da dobradinha do São Paulo no Nordeste, contra Ceará e Bahia, por ter tido contato próximo com um familiar infectado pelo novo coronavírus, o zagueiro retornou às atividades depois de testar negativo para covid-19 pela segunda vez.

Bruno Alves já havia testado negativo antes da viagem para Fortaleza, entretanto, como havia tido contato com um familiar que testou positivo, o departamento médico do São Paulo decidiu deixa-lo em isolamento até a realização de um segundo exame.

Como o Tricolor foi direto para Salvador, Bruno Alves também não participou da vitória do último sábado. Durante o fim de semana, o zagueiro e sua família foram testados novamente, e mais uma vez o resultado foi negativo, o que permitiu com que ele voltasse ao dia a dia de trabalho no São Paulo.

Além de Bruno Alves, o treino desta segunda-feira contou com outras novidades. Toró, Paulinho Bóia, Igor Vinícius e Gonzalo Carneiro, que se recuperam de lesão, trabalharam no gramado sob orientação do preparador físico Wagner Bertelli.

Lucas Perri, que recentemente se recuperou de uma cirurgia no joelho e, inclusive, participou de treinamentos com o restante do elenco na última semana, trabalhou com os preparadores de goleiros Marco Antônio Trocourt e Octávio Ohl.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Essa será a terceira partida fora de casa consecutiva do Tricolor, que, dependendo do resultado, poderá assumir a liderança da competição.