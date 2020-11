Bucs de Brady se recuperam, Packers se isolam na liderança da divisão, e Giants batem os Eagles

Cinco jogos marcaram o começo do domingo de semana 10 da NFL.

Os Bucs de Tom Brady se recuperaram do massacre sofrido contra os Saints, os Packers seguem se isolando na NFC Norte, e Giants e Eagles fizeram o duelo de líderes na divisão que mais decepciona em 2020.

Fique por dentro de tudo que aconteceu!

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

Depois de sofrer uma das piores derrotas de sua carreira contra os Saints, na semana 9, Tom Brady se recuperou e liderou os Bucs à vitória fora de casa contra os Panthers.

Brady lançou para 341 jardas, três touchdowns e não foi interceptado na partida – ele encontrou Antonio Brown sete vezes para 69 jardas.

O outro destaque vai para Ronald Jones II. O running back teve 192 jardas e um TD, quando correu para 98 jardas e entrou na end zone dos Panthers.

Pelos donos da casa, Teddy Bridgewater conseguiu 136 jardas, dois touchdowns e sofreu uma interceptação. O time ainda perdeu Mike Davis durante o duelo – o running back, que substituiu Christian McCaffrey, deixou o campo lesionado.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Líderes da NFC Norte, os Packers confirmaram o favoritismo e bateram os Jaguars em Green Bay.

Aaron Rodgers somou 325 jardas, dois touchdowns e uma interceptação na vitória. O quarterback aproveitou a parceria com o wide receiver Marquez Valdes-Scantling, que teve quatro recepções para 149 jardas e um touchdown – de 78 jardas.

Pelos Jaguars, que ainda não contam com o QB titular Gardner Minshew, Jake Luton teve 169 jardas, um touchdown e uma interceptação. O running back calouro James Robinson foi o principal nome do time, com 109 jardas em 23 tentativas.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

A NFC Leste tem dois líderes, e nenhum deles tem campanha positiva em 2020.

Jogando em Nova York, os Eagles perderam e viram os Giants igualarem as três vitórias na temporada – Philadelphia lidera por ter cinco derrotas e um empate, contra sete derrotas dos donos da casa.

Daniel Jones teve 244 jardas, contra 208 de Carson Wentz. Mas nenhum dos quarterbacks conseguiu um passe para touchdown na partida.

Outros resultados