Budget – Controle Geral Para o Marketing

Como planejar o Budget para a área de Marketing Digital?

São muitas as demandas da área de Marketing Digital. Por isso, é importante que a Gestão da área de Marketing Digital planeje o Budget para as ações da área.

Há muitos modelos de planilhas no mercado, no entanto, vamos falar sobre uma forma simples de elaborar Budgets para empresas de menor porte.

Como montar o controle simplificado do Budget de Marketing

Primeiramente, vamos falar sobre um tipo de planilha simplificada para o Budget de Marketing.

Para o devido controle, escolha um dia na semana, por exemplo, segunda-feira. Coloque cada dia da semana desse mês, por exemplo: Janeiro 1, Janeiro 8, e assim sucessivamente.

Controles semanais e separados por demandas

Dessa forma fica mais fácil acompanhar o Budget da área semanalmente. Sendo assim, separe as demandas que precisam de orçamento. Certamente essa parte pode variar de acordo com a empresa. No entanto, vamos exemplificar um Budget simples para área de Marketing.

Budget para:

Equipe ou Contratações;

Suporte à área de vendas;

Publicidade de forma geral;

Pesquisas;

Relações publicas;

Outras particularidades da empresa.

Abaixo de cada campo deve inserir um campo para valor projetado e valor gasto real.

Sugestão generalizada controlando valor real e projetado

Sendo esse tipo de modelo uma sugestão para controlar o Budget de forma geral da área.

Cada necessidade dessas implica em uma elaboração para o valor projetado. Sendo assim, ainda pode realizar uma divisão do Budget geral do Marketing para cada demanda da área. Assim sendo, dividindo em percentual de urgências, da maior para a menor. Ou seja, do que mais demanda da equipe para o que menos impacta nos resultados.

Entretanto, esse alinhamento deve ser feito com os profissionais da área, bem como junto a outros gestores, se caso houver.

Acompanhar o Budget da área do Marketing é muito importante para alinhamento do ROI e outros controles.