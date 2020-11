Burger King e Popeyes abrem 1.000 vagas de EMPREGO; veja como se inscrever

Oportunidade! A BK, operadora das marcas Burger King e Popeyes, anuncia a abertura de 1.000 vagas de emprego por todo o país, que devem ser preenchidas até o final deste ano. As oportunidades estão disponíveis em diversas áreas de atuação.

“Nos últimos anos, temos inovado com formatos cada vez mais práticos no processo de seleção dos nossos colaboradores. Neste caso, para agilizar, ainda mais, o contato entre a companhia e o candidato, nós disponibilizamos uma modalidade de inscrição totalmente digital e interativa, realizada via WhatsApp. A ideia é tornar a experiência das pessoas que desejam se tornar parte da empresa ainda mais positiva. As inscrições funcionam da mesma maneira para todo o Brasil: basta adicionar nosso Whatsapp para cadastro do currículo. Entraremos em contato de acordo com o perfil do candidato e das vagas disponíveis”, afirma Marcia Baena, VP de Gente & Gestão do Burger King do Brasil.

As vagas também estão disponíveis para pessoas com deficiência. Para as vagas em restaurantes é necessário que o candidato saiba ler e escrever.

Além da remuneração, a BK Brasil oferece aos funcionários benefícios de convênio médico, convênio odontológico, seguro de vida, transporte, alimentação, gympass (academia) e trilha de carreira.

Inscrição

Os interessados devem se cadastrar por meio do WhatsApp da empresa, através do número (11) 94317-6360. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento e não possuem prazo.