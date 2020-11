C&A Brasil abre 400 novas vagas temporárias para o fim de ano; Inscrições abertas

A C&A Brasil faz saber aos interessados a abertura de nada menos que 400 vagas temporárias. As inscrições já estão abertas e seguirão até sexta-feira, 20 de novembro.

A empresa foi fundada em 1841 pelos irmãos holandeses Clemens e August. Suas iniciais deram origem ao nome da marca. Somos pioneiros na confecção de roupas prontas para usar e, hoje, estamos entre as maiores cadeias de varejo do mundo. “Somamos mais de 1,8 mil unidades em 24 países da Europa, América Latina e Ásia”.

No Brasil, tudo começou em 1976, com a inauguração da primeira loja no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. Claro que, desde lá, muita coisa mudou. A filosofia de trabalho, no entanto continua a mesma, informa a empresa. ” Oferecer o melhor da moda por preços acessíveis’. O processo seletivo é para reforçar a operação logística na Black Friday, Natal e Ano Novo.

400 vagas abertas

As 400 vagas abertas pela empresa são destinadas aos cargos de auxiliar de produção, auxiliar de movimentação, revisor/conferente, processador, abastecedor e líder operacional. Segundo informações da empresa, os selecionados vão atuar nos Centros de Distribuição localizados nas cidades de São Paulo (SP), Barueri (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

Os cargos de abastecedor e auxiliares de produção e movimentação exigem nível fundamental e expertise na área de logística. Para essas posições, ter Ensino Médio e experiência de mais de seis meses na área são diferenciais.

Os cargos de Revisores/Conferentes e Processadores exigem Ensino Fundamental ou Médio completo e atuação prévia de uso de coletores e tecnologia WMS. Atuação superior há 12 meses nas áreas é um diferencial.

Por fim, os cargos de líderes operacionais têm requisito de Ensino Médio Completo e experiência em gestão de equipes pequenas. Candidatos que estão com curso Superior em andamento, sobretudo em logística, são considerados diferenciais.

Inscrição

As inscrições poderão ser feitas até o dia 20 de novembro para a Motus, empresa responsável pela seleção dos candidatos. Os interessados devem se cadastrar por meio do e-mail: [email protected]

Benefícios

Além dos salários, a empresa oferece vale-transporte, refeição no local e treinamentos variados para as funções a serem realizadas.

Além disso, ao final do ciclo de atividades, a empresa vai conceder uma carta de recomendação aos colaboradores com a melhor performance e os apoiará em seu processo de recolocação no mercado de trabalho.