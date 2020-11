CAC – Custo de Aquisição de Clientes – Métrica mais utilizada no Marketing Digital ?

O CAC é uma das métricas mais relevantes para o Marketing Digital, uma vez que corrobora as estratégias de Marketing.

O conceito CAC pode ser usado pela empresa inteira, no entanto, dentro do Marketing Digital é uma maneira de otimizar os investimentos.

Custo de aquisição de clientes é uma média dos esforços para essa finalidade

De forma sucinta, o custo de aquisição de clientes é a média em investimentos do quanto a empresa se esforça para ganhar seus clientes. Sendo assim, é uma métrica conceitual que pode ser calculada mensalmente, com a finalidade de considerar as variações desse custo.

Para calcular o CAC é importante que não sejam consideradas as áreas que não possuem atuação nessa objetividade de maneira direta.

Métrica muito utilizada pelo Marketing e Vendas

Geralmente o CAC é calculado considerando as áreas de Marketing e Vendas. Sendo assim, é importante que sejam considerados:

Todos os investimentos dessas áreas sendo os salários, comissões, compras de anúncios, e todas as ações que tiveram algum custo. Ainda é preciso incluir telefonia, deslocamento de funcionários, contratações de vendedores, dentre outros.

Após reunir todos esses valores é necessário que a empresa calcule o número de novos clientes no período considerado. No entanto, cabe uma observação. Clientes conquistados através de ações orgânicas também entram na conta de clientes novos.

Fórmula do CAC

Assim sendo, tendo em vista os números, basta aplicar a fórmula do CAC:

CAC = (investimento em Marketing + investimento em Vendas)

____________________________________

número de novos clientes

Ou seja, o CAC é a soma das despesas das áreas envolvidas, dividida pelo total pelo número de clientes conquistados.