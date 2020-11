Cadeia montanhosa: Características da Cordilheira dos Andes

A maior cadeia montanhosa do mundo, com cerca de 8 mil quilômetros de extensão conhecida como Cordilheira dos Andes fica localizada na América do Sul.

O ponto mais alto da cordilheira chega aos 7 mil metros de altitude. Por isso, sua altura média gira em torno dos 4 mil metros de altitude.

Por se tratar de uma área importante do continente, poderá aparecer em provas de vestibulares de todo país, assim como no ENEM. Por isso vale a pena ficar ligado, acompanhe!

Características da Cordilheira dos Andes

A cordilheira está localizada na América do Sul na parte oeste e passa pelos países:

Argentina

Chile

Bolívia

Peru

Equador

Colômbia

Venezuela

Segundo especialistas, ela formou-se há 65 milhões de anos, devido o choque das placas tectônicas do Pacífico e Sul-americana.

O clima da região das cordilheiras é o frio das montanhas, podendo variar de acordo com o relevo e altitude. A saber, em certos pontos altíssimos as temperaturas ficam negativas, sendo cobertas de neve.

Ademais, a Cordilheira dos Andes possui uma variedade extensa de fauna e flora, além de diversos recursos naturais.

Nas áreas mais baixas, compreende uma vegetação rasteira, em contrapartida nas regiões altas as plantas não suportam as baixas temperaturas e a neve. Já a variada fauna da região, servem para transporte de indivíduos e mercadorias. Além disso, a caça para utilização da lã para produção de roupas.

Curiosidades

A cordilheira é cercada por mistérios, em decorrência dos povos que já habitaram a região, sobretudo os Incas. Ao longo dos 8 mil quilômetros diversos povos se desenvolveram ao longo de períodos distintos, por conta disso, ainda há muito o que ser descoberto.

Ademais, o turismo é muito praticado na região, tornando uma das atividades econômicas dos Andes, devido a visita de milhares de pessoas todos os anos.

Outrossim, devido a altitude o ar é rarefeito, comprometendo a produção de oxigênio. Entretanto, milhares de pessoas vivem nas áreas da cordilheira.

Por fim, o símbolo da Cordilheira dos Andes é a ave condor. Vale destacar também que algumas partes dos Andes sofrem com abalos sísmicos e atividades de vulcões.