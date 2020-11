Caixa abre 772 agências HOJE para saques do auxílio e FGTS de R$1.045

Neste sábado, 14 de novembro, centenas de agências da Caixa Econômica Federal (CEF) abrirão por todo o Brasil. Ao todo, 772 agências estão abertas para trabalhadores que têm direito ao saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e ao auxílio emergencial. A relação de agências que está disponível no site.

No caso dos trabalhadores que receberam o FGTS emergencial, ficará disponível o saque de até R$ 1.045 para quem nasceu em novembro e em dezembro. O programa foi criado pelo governo para ajudar esse grupo de trabalhadores durante a pandemia do novo coronavírus.

Os nascidos em novembro e dezembro tiveram o dinheiro do FGTS emergencial depositado em conta no dia 14 de setembro. Durante esses dois meses, o dinheiro só podia ser movimentado pelo app Caixa Tem, para pagamento de boletos e compras pelo cartão de débito virtual. A partir deste sábado, além do saque, será possível fazer transferência bancária do valor.

O mesmo vale para os beneficiários do auxílio emergencial. Neste sábado, o saque em espécie e a transferência serão liberados para 3,8 milhões de beneficiários que nasceram em março. Esse grupo recebeu o auxílio em 7 de outubro, no ciclo 3, ou em 5 de novembro, no ciclo 4.

Domingo (15), será feito o depósito do auxílio emergencial para mais 3,6 milhões de trabalhadores. Dessa vez, o depósito será feito para quem nasceu em setembro, seguindo o calendário do ciclo 4. Esse grupo poderá fazer saque apenas a partir de 28 de novembro.

Saques do FGTS de até R$1.045 termina neste sábado, 14

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) chega ao seu último lote de saques e transferências neste sábado, 14 de novembro. O benefício está sendo liberado hoje aos nascidos nos meses de novembro e dezembro.

O saque emergencial, no valor de R$1.045, poderá ser feito por trabalhadores com contas ativas (emprego atual) e contas inativas (empregos anteriores).

O dinheiro está sendo pago em duas etapas. Inicialmente, o valor é depositado por meio da poupança social digital. Por lá, o trabalhador poderá utilizar o dinheiro para pagar contas online e fazer compras através do código de barras digital criado pelo programa.

Na segunda etapa, de acordo com o calendário específico, os valores serão liberados para saques ou transferências. Quem não quiser receber o saque emergencial deve avisar com dez dias de antecedência.