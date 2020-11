Caixa abrirá 771 agências neste sábado para saque do auxílio emergencial

Neste sábado (21), serão abertas 771 agências da Caixa Econômica Federal (CEF). A abertura acontece para o saque do auxílio emergencial, dos ciclos 3 e 4. O saque será liberado para 7,4 milhões de beneficiários que nasceram em abril. As agências ficam abertas das 8h às 12h.

A lista de todas as agências da Caixa que abrirão foi divulgada no site oficial do banco e pode ser vista aqui. Esse grupo recebeu, ao todo, o pagamento de R$ 6,1 bilhões. Do total, R$ 2,7 bilhões foram de pagamento do auxílio emergencial. O restante, R$ 3,4 bilhões, diz respeito ao auxílio emergencial residual, nome que se deu à prorrogação de R$ 300 do programa.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, não é necessário chegar ao banco antes do horário de funcionamento, que começa às 8h. Todos os cidadãos que procurarem atendimento durante o funcionamento serão atendidos. A partir de hoje, as transferências também ficam disponíveis.

Para evitar filas, uma opção é utilizar o dinheiro do auxílio emergencial digitalmente, pelo aplicativo Caixa Tem. O valor é depositado em conta poupança social digital da Caixa. No aplicativo, o valor pode ser utilizado para compras pelo cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de contas de água, luz, telefone e de boletos. Muitos brasileiros utilizam o pagamento de boletos para transferir o auxílio para contas em fintechs. O dinheiro também pode ser utilizado nas 13 mil unidades lotéricas do banco sem cartão.