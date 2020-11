Caixa começa HOJE novo ciclo do auxílio emergencial com valores de R$300 e R$600

Neste domingo, 22 de novembro, a Caixa Econômica Federal (CEF) começa o 5º ciclo de pagamentos do auxílio emergencial, que poderá ser de R$600 ou R$300, a depender de quando o beneficiário teve o seu cadastro aprovado pelo Governo. O valor depositado hoje é para os nascidos em janeiro que não fazem parte do Bolsa Família.

Entenda como funcionam os diferentes pagamentos e confira o cronograma completo.

Início do ciclo 5

A Caixa realiza ciclos de pagamentos em que os trabalhadores (com exceção do Bolsa Família) recebem ao menos uma parcela, independente de qual seja. A cada ciclo há dois calendários, ambos levando em conta a data de nascimento do beneficiário.

O valor depositado neste domingo ficará disponível, até então, somente para transações digitais no aplicativo Caixa Tem. Os saques e transferências desse grupo serão liberados a partir do dia 19 de dezembro de 2021.

Os trabalhadores que receberam a primeira parcela do auxílio emergencial em abril deverá chegar agora à oitava parcela, ou seja, a segunda do auxílio extensão, ou auxílio residual. Os beneficiários que receberam em maio alcançará a sétima parcela (segunda da extensão). Isso significa que o valor será de R$ 300 (ou R$ 600 para mulheres chefe de família).

Os trabalhadores que começaram a receber a partir de julho ainda vão receber pelo menos uma das cinco parcelas. Sendo assim, o valor segue sendo de R$ 600, podendo ser o dobro para mulheres chefe de família.

Por fim, a Caixa ainda realiza pagamentos para aproximadamente 95 mil pessoas que foram aprovadas depois de reavaliações cadastrais em outubro. Esses beneficiários receberão durante o ciclo 4 a primeira parcela de R$ 600.

Os saques e transferências aos aniversariantes em janeiro a março já começaram.

Saques dos ciclos 3 e 4 vão continuar

A Caixa começou o ciclo 5 de pagamentos, mas ainda segue liberando os saques e transferências dos ciclos 3 e 4. A partir da data indicada na coluna à direta na tabela abaixo, o beneficiário pode sacar ou transferir ao mesmo tempo as parcelas dos ciclos 3 e 4, que já foram depositadas na poupança digital.

Quantas parcelas irei receber?

A quantidade total de parcelas que o cidadão terá direito vai depender de quando ela começou a receber o auxílio. O máximo são nove parcelas, sendo as cinco primeiras de R$ 600 e as quatro últimas de R$ 300.

Quem recebeu a 1ª parcela em abril : 9 parcelas

: 9 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em maio : 8 parcelas

: 8 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em junho : 7 parcelas

: 7 parcelas Quem recebeu a 1ª parcela em julho : 6 parcelas

: 6 parcelas Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em agosto : vai receber 4 parcelas de R$ 300 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro;

: vai receber 4 parcelas de R$ 300 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em setembro : vai receber 3 parcelas de R$ 300 nos meses de outubro, novembro e dezembro;

: vai receber 3 parcelas de R$ 300 nos meses de outubro, novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em outubro : vai receber 2 parcelas de R$ 300 nos meses de novembro e dezembro;

: vai receber 2 parcelas de R$ 300 nos meses de novembro e dezembro; Quem recebeu a última parcela de R$600 em novembro: vai receber apenas 1 parcela de R$ 300, em dezembro.

Ciclos

O Governo manteve a forma de pagamentos por meio de ciclos. Para isso, as datas foram reorganizadas.

Todos os beneficiários recebem uma nova parcela (seja de R$ 600 ou de R$ 300), conforme o mês de aniversário do beneficiário.

Os ciclos não valem para quem está inscrito no Bolsa Família.

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 3

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 30/set 07/nov Fevereiro 05/out 07/nov Março 07/out 14/nov Abril 09/out 21/nov Maio 11/out 21/nov Junho 14/out 24/nov Julho 16/out 26/nov Agosto 21/out 28/nov Setembro 25/out 28/nov Outubro 28/out 1º/dez Novembro 29/out 05/dez Dezembro 1º/dez 05/dez

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 4

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 30/out 07/nov Fevereiro 04/nov 07/nov Março 05/nov 14/nov Abril 06/nov 21/nov Maio 08/nov 21/nov Junho 11/nov 24/nov Julho 12/nov 26/nov Agosto 13/nov 28/nov Setembro 15/nov 28/nov Outubro 16/nov 1º/dez Novembro 18/nov 05/dez Dezembro 20/nov 05/dez

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 5

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 22/nov 19/dez Fevereiro 23/nov 19/dez Março 25/nov 04/jan Abril 27/nov 06/jan Maio 29/nov 11/jan Junho 30/nov 13/jan Julho 02/dez 15/jan Agosto 04/dez 18/jan Setembro 06/dez 20/jan Outubro 09/dez 22/jan Novembro 11/dez 25/jan Dezembro 12/dez 27/jan

Auxílio emergencial – NOVO CICLO 6