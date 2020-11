Caixa começará a pagar Bolsa Família em poupança digital em dezembro

A partir de dezembro, os beneficiários do Bolsa Família irão começar a receber o pagamento do benefício em conta poupança social digital da Caixa Econômica Federal (CEF). O dinheiro poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem.

As contas para os beneficiários será criada automaticamente. Ou seja, não será necessário apresentar documentos ou comparecer a uma agência para abrir essa conta. De acordo com a Caixa, a conta tornará possível aos beneficiários movimentar o dinheiro do Bolsa Família sem precisar fazer o saque integral do valor. Mesmo assim, os beneficiários ainda poderão fazer o saque do dinheiro com o Cartão Bolsa Família e com o Cartão Cidadão.

A criação dessas poupanças digitais acontecerá de forma escalonada. Em dezembro, serão abertas contas para os 1,5 milhão de beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 9 ou 0. Veja abaixo o cronograma completo.

Dezembro: Beneficiários com NIS terminado em 9 e 0

Janeiro: Beneficiários com NIS terminado em 6, 7 e 8

Fevereiro: Beneficiários com NIS terminado em 3, 4 e 5

Março: Beneficiários com NIS terminado em 1 e 2 e os grupos populacionais tradicionais específicos (indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, pescadores artesanais, comunidades tradicionais, agricultores familiares, assentados, acampados e pessoas em situação de rua)

A conta poupança social digital é uma poupança mais simples, sem taxa de manutenção e com limite mensal de movimentação de R$ 5 mil. Não será preciso criar uma nova senha; o beneficiário poderá usar a mesma do cartão social.