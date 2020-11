CAIXA paga 2ª, 3ª, 4ª e 5ª parcelas do auxílio de R$600 HOJE

Nesta segunda-feira, 23 de novembro, a Caixa Econômica Federal (CEF) realiza novos depósitos do auxílio emergencial de R$600. O beneficiário poderá receber pelo menos uma das cinco primeiras parcelas, a depender de quando o cidadão teve o seu cadastro aprovado.

Veja qual parcela você poderá receber:

2ª parcela

Nesta segunda-feira (23), o pagamento do ciclo 5 continua. Esse ciclo foi iniciado domingo (22), para os beneficiários do auxílio nascidos em janeiro. Agora, o pagamento será feito para quem nasceu em fevereiro.

A segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 está sendo paga para quem teve o cadastro reavaliado mês passado. O dinheiro será creditado em conta poupança social digital da Caixa. O saque e a transferência ficarão disponíveis para quem nasceu em fevereiro a partir do dia 19 de dezembro. Veja abaixo todo o calendário.

3ª parcela

Os beneficiários nascidos em fevereiro recebem a terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 nesta segunda-feira (23). O pagamento do ciclo 5 foi iniciado domingo (22).

Atualmente, o pagamento da terceira parcela do auxílio está sendo feito para quem fez contestação do cadastro entre os dias 20 de julho e 25 de agosto. A partir do dia 19 de dezembro, esse grupo poderá começar a fazer saque em espécie e transferência bancária do dinheiro do auxílio. A terceira parcela continua sendo paga até dia 12 de dezembro. Veja abaixo o calendário completo.

Nascidos em janeiro – 22 de novembro

Nascidos em fevereiro – 23 de novembro

Nascidos em março – 25 de novembro

Nascidos em abril – 27 de novembro

Nascidos em maio – 29 de novembro

Nascidos em junho – 30 de novembro

Nascidos em julho – 2 de dezembro

Nascidos em agosto – 4 de dezembro

Nascidos em setembro – 6 de dezembro

Nascidos em outubro – 9 de dezembro

Nascidos em novembro – 11 de dezembro

Nascidos em dezembro – 12 de dezembro

4ª parcela

Quem fez cadastro para o auxílio emergencial pelos Correios, entre 8 de junho e 2 de julho, atualmente recebe a quarta parcela de R$ 600. Essa parcela começou a ser paga para este grupo neste domingo (22).

O pagamento de hoje será feito para quem nasceu em fevereiro. O pagamento continua sendo feito para os beneficiários de acordo com o mês de aniversário até o dia 12 de dezembro. Quem nasceu em fevereiro terá direito a fazer o saque em espécie a partir do dia 19 de dezembro. Veja o cronograma completo do auxílio abaixo.

Nascidos em janeiro – 22 de novembro

Nascidos em fevereiro – 23 de novembro

Nascidos em março – 25 de novembro

Nascidos em abril – 27 de novembro

Nascidos em maio – 29 de novembro

Nascidos em junho – 30 de novembro

Nascidos em julho – 2 de dezembro

Nascidos em agosto – 4 de dezembro

Nascidos em setembro – 6 de dezembro

Nascidos em outubro – 9 de dezembro

Nascidos em novembro – 11 de dezembro

Nascidos em dezembro – 12 de dezembro

5ª parcela

Nesta segunda-feira (23), os beneficiários que nasceram em fevereiro recebem a quinta parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Esse grupo começou a receber o programa em julho e, após a quinta parcela de R$ 600, terá direito a mais uma parcela da prorrogação, que paga R$ 300.

Quem nasceu em fevereiro poderá fazer transferência bancária e saque em espécie a partir do dia 19 de dezembro. Nesta mesma data, o saque do auxílio também ficará disponível para quem nasceu em janeiro. Veja abaixo o calendário de pagamento e de saque do ciclo 5.

Nascidos em janeiro – 22 de novembro

Nascidos em fevereiro – 23 de novembro

Nascidos em março – 25 de novembro

Nascidos em abril – 27 de novembro

Nascidos em maio – 29 de novembro

Nascidos em junho – 30 de novembro

Nascidos em julho – 2 de dezembro

Nascidos em agosto – 4 de dezembro

Nascidos em setembro – 6 de dezembro

Nascidos em outubro – 9 de dezembro

Nascidos em novembro – 11 de dezembro

Nascidos em dezembro – 12 de dezembro

Saques