Call of Duty: Activision revela os planos para o conteúdo futuro

Call of Duty Black Ops Cold War será lançado no próximo dia 13 de novembro e, com isso, teremos grandes mudanças no ecossistema da série. Aproveitando a deixa, a Activision revelou os seus planos para o futuro e para os outros jogos ativos da franquia, como Modern Warfare e Warzone.

Para começar, Warzone seguirá plenamente integrado a Modern Warfare, mas também fará parte do novo Black Ops Cold War, com muitas maneiras de compartilhar conteúdo, usar armas, equipamentos e subir de nível entre os três jogos, como já tínhamos informado em nosso teste do beta. Com isso, a Primeira Temporada de Black Ops Cold War terá o maior conteúdo de lançamento da história da franquia!

Total sincronia entre a série principal

A progressão de jogador será sincronizada entre os três jogos, sendo que Black Ops Cold War terá um sistema de progressão atualizado. Primeiro você deve completar os ranks militares tradicionais para desbloquear itens, e então começa um novo sistema de níveis atrelados a temporada, devidamente sincronizado para subir de nível e ganhar XP nos três títulos ao mesmo tempo.

O seu progresso e prestígio são compartilhados entre Black Ops Cold War, Warzone e Modern WarfareFonte: Call of Duty

No quartel já é possível ver que os ranks de alistado (nível 1 a 55) mudaram para ranks militares nos três jogos. Para progredir, basta jogar os modos multiplayer e completar desafios ou partidas, inclusive no novo modo Black Ops Cold War Zombies! Aliás, o Passe de Batalha também será integrado entre os três jogos.

No começo da Primeira Temporada de Black Ops Cold War o Rank Inicial (Militar) será redefinido nos três jogos, mas é apenas o seu XP que irá mudar, sem qualquer impacto no que já foi desbloqueado anteriormente. A progressão na temporada também mudou de nome e agora é o Nível de Temporada, baseada em prestígio, com uma interface toda atualizada.

Progresso compartilhado

Todas as armas de Black Ops Cold War serão disponibilizadas em Warzone também, desde os projetos até as variantes de camuflagem, cobrindo todas as armas primárias e secundárias vistas em Modern Warfare. Contudo, a atualização vem no dia 1º de dezembro, e não no lançamento no dia 13 de novembro. A ideia é incluir também todas as primárias e secundárias de Black Ops Cold War no futuro, além das armas de lançamentos sazonais.

As armas serão filtradas com ícones de cada jogo, mas a maioria delas será compatível com todos os jogosFonte: Call of Duty

Embora não seja possível usar armas de Modern Warfare no novo Black Ops Cold War, e vice-versa, não há qualquer plano pare remover armas de Warzone. Jogando no battle royale, você verá os logotipos de Modern Warfare e Black Ops na forma de ícones nas armas, indicando claramente qual é a sua origem.

Qualquer Operador desbloqueado em Modern Warfare ou Black Ops Cold War poderá facilmente ser levado para Verdansk, trazendo consigo as skins que você ganhou e desbloqueou anteriormente. Com tantos personagens, teremos uma tela de seleção de personagens maior do que nunca!

O melhor de tudo é que as aventuras terão pleno suporte cross-title, de forma que você poderá fazer login e então convidar seus amigos para jogar a partir de qualquer um dos três jogos como bem entender! O que você achou dos planos da Activision? Vai jogar algum dos três títulos principais da série? Comente!