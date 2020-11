Campeões mundiais Sub-17, Gabriel Veron e Talles Magno se reencontram em Palmeiras x Vasco

De volta ao time titular do Palmeiras após a lesão de Wesley, Gabriel Veron vai ter um reencontro especial neste domingo (8), quando o Verdão encara o Vasco, em São Januário, em jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão 2020, às 16h (de Brasília).

O bola de ouro do último mundial Sub-17 estará do lado oposto de outra grande joia da geração, o garoto Talles Magno. Juntos, os dois comandaram o ataque do Brasil no tetracampeonato da categoria, disputado em novembro de 2019, no Brasil.

Infelizmente, Talles Magno se lesionou nas oitavas de final e teve que abandonar a delegação que garantiria o título alguns dias depois. O camisa 11 do Brasil encerrou a participação na Copa do Mundo com quatro jogos e dois gols, enquanto Veron levou o título de melhor jogador, com três gols marcados.

Talles e Veron se entenderam muito bem com a amarelinha na base (Foto: Alexandre Loureiro/CBF)

No profissional do Vasco desde a temporada passada, Talles possui mais experiência no time de cima do que o amigo Veron, porém, neste Brasileirão, a cria palmeirense já tem três gols no campeonato, enquanto o vascaíno só balançou as redes em duas oportunidades.

Esta será a primeira vez que as duas promessas da geração 2002 se encaram frente a frente como profissionais. Também será a estreia dos dois neste duelo tão histórico e tradicional, que já decidiu o título do Brasileirão, em 1997.

Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), em São Januário, Rio de Janeiro. O jogo será transmitido pela Rede Globo (TV Aberta para todo o Brasil, menos RS, PR, BA e MA) e também pelo Premiere FC.