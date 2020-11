Canais de Atendimento – Por que Investir?

Otimize seus canais de atendimento e melhore seu relacionamento com o cliente

Os canais de atendimento de uma empresa melhoram o relacionamento com o cliente e aumenta as vendas.

Para melhorar seu relacionamento com o cliente, é importante otimizar seus canais de contato. Essa otimização é necessária para que o contato com o cliente fique claro e o acesso fácil.

O atendimento de uma empresa é essencial para conquistar novos clientes, ao passo que mantém a fidelidade dos seus clientes conquistados.

O consumidor se sente satisfeito quando sente que a empresa escuta o que ele diz por isso a importância de ter os melhores canais de atendimentos.

Várias opções de canais de contato

Alguns canais de atendimento podem ser implementados como uma ferramenta de melhoria. Vamos citar algumas opções:

FAQ

Um bom FAQ disponível no site é uma ferramenta de melhoria e de otimização do tempo. Sendo assim, capriche nas perguntas frequentes, uma vez que essa ferramenta melhora seu atendimento e evita contatos por questões simples.

Chatbot

O Chatbot é uma excelente ferramenta de atendimento, uma vez que fica disponível por 24 horas para o cliente. Sendo assim, ter um chatbot no seu ecommerce aumenta seu ticket médio, porque tira as dúvidas dos compradores da madrugada.

Aproveite a personalização do Chatbot para deixar o seu atendimento do jeito que atenda a sua persona. Certamente o seu atendimento ficará mais direcionado se falar a linguagem do seu público, bem como sugerir produtos que possam agradar esse cliente.

PABX Virtual

O PABX Virtual é uma inovação no atendimento ao cliente. Sendo assim, como o chatbot é possível personalizar o atendimento. Falamos sobre as ferramentas omnichannel e como elas melhoram seu atendimento por conta da centralização de canais.

WhatsApp

O WhatsApp Business é uma ferramenta importante para empreendedores, e pode ter essa facilidade ainda que não tenha a integração omnichannel. Certamente todos os clientes acessam esse aplicativo e a comunicação fica muito mais acessível.

Por conta da internet todos os canais de atendimento são importantes. Todavia, a internet facilitou a entrada de vários canais para essa comunicação. Tornando assim o fluxo positivo.