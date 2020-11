Um dos principais critérios para a aprovação no Enem é a redação, e o mesmo acontece em outros concursos e vestibulares. No entanto, para alguns estudantes, escrever um texto pode ser desafiador. Uma boa redação leva em conta a coesão, a coerência, a organização das ideias e o cumprimento das normas. Além, é claro, da fidelidade ao tema proposto. Desse modo, são muitos os elementos com os quais se preocupar.

Na internet, é possível encontrar uma infinidade de conteúdos que ajudam a melhorar a escrita e a deixar seu texto mais compatível com os requisitos exigidos pela banca. Veja, então, alguns canais no YouTube para estudar redação de maneira descontraída.

Redação Online

Esse canal auxilia os vestibulandos que desejam aprimorar suas competências. Ali o estudante vai encontrar dicas sobre pontuação, concordância e também textos de apoio para desenvolver ideias com o embasamento adequado.

Redação e Gramática Zica

A responsável pela plataforma é a professora Pamba. Ela, de forma dinâmica e objetiva, ensina sobre gramática e dá dicas de atualidade para enriquecer o repertório e deixar a redação ainda melhor.

ProEnem

O canal é focado nos estudantes que estão se preparando para o Enem. Desse modo, o site disponibiliza uma série de informações sobre as especificidades da prova de redação e sobre os possíveis temas que podem cair na prova. Além disso, o estudante tem acesso a filmes, videoaulas, séries e outros materiais didáticos que ajudam na contextualização dos assuntos.

Me Salva

Por fim, apresentamos um dos maiores canais educação do YouTube, o canal conta com professores especialistas que dão dicas valiosas. Além disso, o aluno pode ter acesso a redações de outros estudantes e enviar os próprios textos que escreve para receber um feedback personalizado. Em alguns casos, seu texto pode até mesmo ser publicado na plataforma. A vantagem é que, além disso, o estudante tem a oportunidade de identificar suas falhas e evitar erros na hora da prova.

