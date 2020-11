Candidato à presidência do Barcelona contrata Toni Nadal

Toni Nadal, tio e ex-treinador de Rafael Nadal, foi contratado por Victor Font, um dos candidatos à presidência do Barcelona, um dos maiores clubes de futebol do mundo. Rafa, dono de 20 títulos de Grand Slam, é torcedor do Real Madri.

Após a renúncia do antigo presidente, Josep Bartomeu, no fim de outubro, novas eleições foram convocadas junto aos associados do Futebol Clube Barcelona e devem ocorrer apenas no começo do ano que vem, em fevereiro.

Toni Nadal foi contratado como membro da equipe de Font, caso vença o pleito. Toni iria liderar uma nova área de criação focada no comportamento e nas relações institucionais.

“Barcelona é mais que um clube, representa um sentimento. O que queria era criar um modelo no qual todos os jogadores não só joguem futebol, mas também saibam que representam uma segunda instituição mais importante da Catalunha após a Generalitat [instituição que representa todas as instâncias do governo local] e é preciso colocá-los diante desse compromisso”, disse Toni Nadal sobre sua futura atuação.

O contato de Victor Font com Toni Nadal começou há dois anos quando ele viajou para Manacor para as primeiras reuniões. “Estou ansioso e espero render algo para que o Barcelona siga sendo a máxima representação da Catalunha, o clube mais importante do mundo”, seguiu Toni que é irmão de Miguel Angel Nadal, ex-zagueiro, ídolo e pentacampeão espanhol pelo Barcelona.

Sobre seu sobrinho Rafa ser confesso torcedor do Real Madrid, Toni ponderou: “Tenho claro que sou seu tio e é fanático pelo Madrid e também sou irmão de um ex-jogador do Barcelona, mas não tenho por sistema ódio aos rivais. O que me preocupa é o Barça, que ocorra o melhor possível independentemente se Rafa seja Real Madrid. Se meu sobrinho pode dirigir o Real Madrid? Hoje só quero vê-lo ganhando Roland Garros dentro de mais três ou quatro anos”.

Toni comentou ainda sobre o argentino Lionel Messi, principal estrela do clube, que teve sua saída do clube quase efetivada ao fim da última temporada, mas acabou ficando em razão de uma cláusula contratual: “Temos que fazer o esforço para que ele esteja contente conosco. É uma barbaridade que seja o melhor jogador da história e queira ir embora deste clube, Não é possível que esteja descontente. Temos que criar um clima para que fique à vontade”, decretou Toni.

“Meus filhos são fanáticos de Messi e pela saúde deles que siga e nos faça desfrutar. Temos que criar uma equipe que nos permita ganhar a Champions e a ele a Bola de Ouro. Não podemos nos desvincular dele. Seria um grande erro”, seguiu Toni.