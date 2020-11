candidato à presidência, Laporta fala do futuro de Messi e revela proposta de R$ 1,6 bilhão da Inter de Milão

A corrida eleitoral no Barcelona se iniciou de forma oficial. Nesta segunda-feira (30), Joan Laporta lançou oficialmente sua candidatura para o cargo de presidente. Um dos assuntos mais comentados foi o futuro de Lionel Messi e planos para assinar um novo contrato com o argentino.

O ex-presidente blaugrana ressaltou a boa relação que tem com o camisa 10 do clube, mas disse que ainda não conversou com ele sobre um processo de renovação, por ainda não ter sido eleito. Seu contrato acaba em junho de 2021.

“Ninguém duvida que Messi ama o Barcelona. Minha relação com ele sempre foi de estima, proximidade e respeito. Mas não falei com ele, porque não seria conveniente fazer agora, sem ter o poder de decidir. Primeiro, tenho que deixar que passem as eleições”, disse.

“Acredito que o melhor para ele é esperar ver qual projeto se apresentará, porque, com uma boa proposta, ele sempre escolherá o Barcelona. Ele me conhece bem, sabe como nós trabalhamos, como tratamos os jogadores, os treinadores. Se posso me sentir orgulhoso de alguma coisa é que Leo sempre reconheceu que o que disse a ele foi cumprido”, completou.

Laporta ainda deu mais detalhes sobre como pretende apresentar a Messi um projeto esportivo que tem como principal característica o investimento no desenvolvimento da categoria de base do clube.

“O plano é fazer com que La Masia se torne um centro de excelência esportiva. Mas, para ter tempo de colocar essa metodologia e sabendo que um clube como o Barça, por sua exigência, não tem margem de tempo, então, seria melhor manter uma liderança como a de Leo”, apontou.

“Para o clube, seria muito bom manter a liderança de Messi, porque, por mais que não seja eterna, temos claro que ainda restam alguns anos de nível máximo dentro de campo. Mas, ainda assim, temos um plano B previsto”, ressaltou sem dar detalhes.

O candidato ainda ressaltou que a confiança que Messi tem em sua pessoa vem desde seu primeiro mandato no clube e relembrou uma proposta milionária que recebeu da Inter de Milão em 2006, mas foi recusada pelo próprio argentino.

“Na vida, tudo pode acontecer. Me lembro que, em 2006, Moratti (presidente da Inter de Milão) nos oferecia 250 milhões de euros (cerca de R$ 1,6 bilhão na cotação atual) e eu neguei. E dissemos que não vendo a estima que Messi já tinha pelo clube. Seu pai me perguntou o que eu faria como um ai e eu lhe disse que o melhor sempre seria ficar no clube, porque alcançaria a glória aqui”, revelou.

Por fim, Laporta disse que não vê Messi se guiando pelo dinheiro e achar que não sabe se vê o argentino e sua família deixando Barcelona para se mudar para Manchester. Além disso, ainda revelou os bastidores de quando contou ao jogador que Guardiola seria o técnico do time principal.

“Fui a sua casa, porque tinha a necessidade de lhe explicar como seria o nosso projeto esportivo. Nunca esquecerei seu olhar quando estávamos na sala e falei de nossos planos, que ele deveria ser o líder, ficar com a camisa 10 e ter consciência de que para ser o melhor deveria ter uma boa equipe ao seu redor”, finalizou.