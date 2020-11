Candidatos de grupo de risco da covid-19 podem fazer provas do Enem 2020 em sala separada

Em decorrência da pandemia da covid-19 diversos processos seletivos passaram por mudanças no formato e também nas datas, como é o caso do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020. Além de haver o adiamento nas datas de aplicação do Enem, os candidatos deverão usar máscaras durante a prova.

Essa é uma das medidas tomadas para conter a disseminação do vírus nos dias de prova. Além disso, os estudantes que compõem algum dos grupos de risco da covid-19 poderão receber atendimento especial na aplicação da prova. Desse modo, asmáticos, obesos e doentes crônicos, por exemplo, poderão ficar em salas separadas, nas quais haverá um número reduzido de alunos.

Atendimento especial

No entanto, para isso, os alunos interessados devem solicitar tal atendimento. O pedido deve ser feito por telefone, por meio da central de atendimento até 7 de janeiro, até dez 10 dias antes do exame. O número do atendimento é 0800 616161.

De acordo com Camilo Mussi, presidente substituto do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), esse espaço de atendimento sempre existiu. Nesse sentido, Mussi afirmou:

“É um canal que sempre existiu para o candidato fazer solicitações depois do período de inscrição. Analisaremos os pedidos de quem precisa ficar isolado ou em espaços com menos pessoas”.

Já os idosos, que também são grupo de risco, não precisam buscar atendimento na central, pois o Inep já agrupará os candidatos com mais de 60 anos em salas separadas pela data de nascimento que foi indicada pelo candidato no momento da inscrição.

Mussi ainda ressalta ainda que o Inep já tem a preocupação de reduzir o número de alunos por sala para a aplicação das provas do Enem 2020 por conta da covid-19. Desse modo, só deve solicitar o atendimento quem realmente compor um dos grupos de risco da covid-19, para que sejam alocados em salas especiais, de acordo com a análise da necessidade.

