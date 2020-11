Cano marca duas vezes e encerra jejum: ‘Espero seguir fazendo gols para o Vasco sair dessa zona’

O Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e muito por conta de Germán Cano. O artilheiro do Vasco voltou a marcar após dois meses sem balançar as redes e decidiu a partida contra o Sport com dois gols na conta. Em entrevista após a partida, Cano comemorou o fim do jejum de gols.

– Não estávamos tão bem, mas hoje conseguimos lutar e jogar bem, esse era o objetivo. Voltamos a ganhar, e estou muito feliz também pelos gols. Espero fazer muito gols para o Vasco sair dessa zona em que estávamos e seguir triunfando – afirmou Cano.

Com o resultado, o Vasco sobe para 15º posição no Brasileirão, deixa a zona de rebaixamento, e atinge os 22 pontos na tabela. O Sport manteve os 25 pontos e permanece na décima posição. A equipe de Ricardo Sá Pinto volta aos gramados contra o Fortaleza, na próxima quinta-feira, às 19h, em jogo adiado do Campeonato Brasileiro, em São Januário.