Capacho do marido, Bibi faz tráfico de armas e é pega em blitz · .

Bibi (Juliana Paes) vai se dar mal por obedecer Rubinho (Emilio Dantas) cegamente em A Força do Querer. Depois de o malandro ser preso pela segunda vez na novela das nove, a cabeleireira começará a ajudá-lo com alguns trabalhos sujos. Ela irá até uma mata escondida para pegar um carregamento de munição, mas será parada por uma blitz.

Nas cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 7, a filha de Aurora (Elizangela) fará mais um serviço para o marido traficante. De dentro da cadeia, o malandro passará algumas atividades escusas para manter seu negócio no mundo das drogas funcionando.

A mãe de Dedé (João Bravo) se enfiará no meio de uma mata afastada para cumprir o desejo do bandidão. Segundo o combinado de Rubinho, ela deverá encontrar um bandido chamado Liso (ator não divulgado) e entregar a ele o endereço de onde deve deixar o carregamento de munições.

Porém, o malandro não cumprirá com o acordo. Chegando no ponto de encontro, ele se recusará a ir até o Morro do Beco para descarregar o material por medo de estar “marcado” na região. Violento, o marmanjo abrirá o porta-malas do carro de Bibi e começará a descarregar a mercadoria rapidamente.

“Escuta aqui, o que é isso aí? É munição, eu vou ser presa se eu for pega com isso”, indagará a vizinha de Heleninha (Totia Meireles). Mas o integrante da quadrilha não vai querer saber de conversa.

“Como é que vou levar isso?, indagará a moça, em pânico. “É contigo mesmo, minha parte eu já fiz”, responderá o bandido. Sem escolha, a personagem de Juliana Paes tentará levar a carga para o Morro do Beco, porém, a lei de Murphy entrará em ação e ela será parada pela polícia.

