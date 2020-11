Capacitação de profissionais na pandemia

Hoje em dia, devido a pandemia, os empreendedores contam com um apoio da internet em relação a capacitação de profissionais.

Muitas empresas disponibilizaram conteúdos, cursos, treinamentos com descontos e até mesmo gratuitos.

Garantindo assim, uma facilidade maior dos empreendedores aplicarem isso à seus funcionários.

Sabemos que nosso país tem um déficit muito grande de aprendizado e de treinamento.

Muitas empresas não utilizam desses benefícios para ajudar seus colaboradores, e sucessivamente fazer com que sua empresa cresça.

Portanto, estar sempre atualizado é um dever do empreendedor e ele precisa entender a importância disso.

O que é a capacitação de profissionais?

Primeiramente, devemos citar a importância de mantes profissionais atualizados, reconhecidos e engajados na empresa.

Funcionário que trabalha sem motivação diária, não rende o tanto que a empresa espera dele.

Esse relacionamento é uma via de mão dupla, ambos precisam estar conectados, ter uma boa relação e principalmente reconhecimento.

A capacitação de profissionais serve justamente para isso, para ampliar a visão do colaborador, atualizar ele com o que tem de novo no mercado, e assim trazendo mais sucesso para a empresa.

Benefícios da capacitação

Muitos empreendedores acabam não realizando essas capacitações, pois acham que não é necessário.

Porém, além de trazer conhecimento para o colaborador, a capacitação acaba gerando alguns benefícios para a empresa como:

mais conhecimento ao realizar as tarefas

motivação

produtividade

alinhamento do colaborador com a missão, visão e valores da empresa

aumento da satisfação do cliente

redução de custos

retenção de talentos

Como oferecer essas capacitações

Hoje em dia, existem diversas formas de oferecer esses benefícios aos colaboradores.

Existem treinamentos, inclusive, que podem ser feitos online, otimizando assim o tempo do colaborador.

Dar oportunidade aos colaboradores de crescerem dentro da empresa, é uma forma excelente de motivá-los.

Outra forma, é ajudando com os custos de uma faculdade, curso técnico, ou qualquer outro curso que trará além de ensinamento, técnicas de melhorar o trabalho desse colaborador.

Pois muitas vezes, ele não tem a condição de pagar um curso sozinho, e a empresa pode ajudar.

Compartilhamento interno de conhecimento

Uma forma que o empreendedor possui de passar conhecimento a seus colaboradores, é através de treinamentos internos entre setores.

Um setor por de repassar informações a outros funcionários, com a finalidade de ensinar aquele serviço realizado por eles.

Ou seja, em um momento de urgência, na falta de um funcionário, um outro pode realizar a tarefa, sem a necessidade de contratar mão de obra de fora.

Essas foram algumas dicas de como engajar sua equipe, e sua empresa já realiza algum desses procedimentos?