Cápsula da SpaceX chega com sucesso à Estação Espacial Internacional

Pouco mais de um dia após o seu lançamento, a espaçonave Crew Dragon, da SpaceX, com quatro astronautas a bordo, chegou com sucesso à Estação Espacial Internacional (ISS) à 1h01 no horário de Brasília desta terça-feira (17), segundo a agência espacial norte-americana NASA.

Depois de acoplarem, os astronautas americanos Michael Hopkins, Victor Glover e Shannon Walker, e também o japonês Soichi Noguchi flutuaram em gravidade zero pela escotilha até o interior da ISS, onde foram recebidos com gritos e abraços pelos três membros da estação, dois russos e uma americana.

Quando o comandante Hopkins, da Crew Dragon, fez contato por rádio, a astronauta americana a bordo da ISS exclamou: “Oh, que voz boa de se ouvir”, segundo a Associated Press. Logo depois, o proprietário da espaçonave, Elon Musk, tuitava na Terra: “Acoplamento confirmado – Crew Dragon chegou ao @space_station!”.

Four @Commercial_Crew astronauts joined the Exp 64 crew today shortly after the hatch between the @SpaceX #CrewDragon and station opened at 1:02am ET. More… https://t.co/oCr1yVfaee pic.twitter.com/cEqx3DEtFA

— Intl. Space Station (@Space_Station) November 17, 2020