Carro voador ganha permissão para circular nas ruas da Europa

O carro voador PAL-V Liberty recebeu autorização do órgão Netherlands Vehicle Authority para transitar nas ruas públicas da Europa. A notícia foi divulgada nesta nesta quarta-feira (28) no site oficial da fabricante holandesa PAL-V, responsável pelo veículo.

Considerado o primeiro carro voador com disponibilidade comercial, o PALV-Liberty pode ser utilizado como giroscópio ou como um carro comum. Para tanto, o modelo possui hélices que podem ser recolhidas no teto, processo que leva de 5 a 10 minutos.

O veículo funciona à gasolina e, na modalidade carro, acelera de 0 a 100 km/h em menos de 9 segundos, atingindo a velocidade máxima de 160 km/h. No chão, sua autonomia chega a 1.315 quilômetros. Já no ar, o veículo acelera até 180 km/h e possui autonomia de 500 quilômetros, permitindo voos de até 4 horas. Além disso, o PAL-V Liberty pode subir a uma altitude máxima de 3.500.

Carro voador recebe encomendas

PAL-V/Divulgação

Embora tenha recebido permissão para circular nas ruas europeias, o Liberty ainda não possui autorização para voar — que deve ser liberada em 2022, conforme previsão da empresa. Apesar disso, cerca de 30 pessoas já encomendaram o carro, que custa 299 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão, em conversão direta).

Também vale ressaltar que, a PAL-V ainda não tem permissão para iniciar a produção em massa do modelo. Isso porque o Netherlands Vehicle Authority ainda precisa garantir que a empresa tem condições para produzir todas as unidades dentro do mesmo padrão de qualidade.