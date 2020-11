Carros elétricos são 3x mais ecológicos do que modelos à gasolina

Um novo estudo realizado na Europa indica que carros elétricos são três vezes mais benéficos para o planeta do que modelos movidos à gasolina. A análise foi feita pela Federação Europeia de Transportes e Ambiente (Transport & Environment), organização não-governamental que comparou dados sobre emissões de CO2 em toda a União Europeia.

A análise não considerou apenas o impacto final causado pelos veículos, mas também aquele gerado durante seu processo de produção. A partir dessa perspectiva, o estudo mostra que carros elétricos são mais ecológicos, mesmo em cenários de produção com altos níveis de CO2.

Resultados do estudo

Painel de carro elétrico da Tesla, uma das maiores fabricantes do mundo.Fonte: Unsplash/Reprodução

Para exemplificar, os pesquisadores citam a produção de baterias na China, que demanda um uso intenso de carvão. No entanto, um carro equipado com uma dessas baterias ainda é melhor do que veículos movidos à combustão na Polônia. Nesse cenário, o modelo elétrico emitiria 22% menos CO2 do que um carro à diesel e 28% menos do que um à gasolina.

Na Suécia, onde há uma presença maior de energias renováveis, os números são ainda mais impressionantes: um carro elétrico com bateria produzida no país gera 80% menos dióxido de carbono.

Para tornar os resultados do estudo mais acessíveis ao público, os pesquisadores ainda desenvolveram uma ferramenta que permite comparar a produção de dióxido de carbono de carros elétricos, a diesel e a gasolina em diferentes países europeus.

Redução das emissões de CO2

Unsplash/Reprodução

A organização responsável pela análise espera que esses números cresçam ainda mais. Na Europa, a expectativa é de que as emissões de CO2 sejam reduzidas em 4 vezes até 2023. Essa mudança, dizem os cientistas, acontecerá devido aos carros elétricos e a maior adoção de energias renováveis, como turbinas eólicas e painéis solares.