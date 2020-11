Carros também estão em promoção na Black Friday 2020

A Black Friday 2020, que acontece nesta sexta-feira (27), também tem oportunidades para trocar de carro ou adquirir o seu primeiro automóvel. Além dos preços reduzidos, as montadoras estão oferecendo condições diferenciadas de pagamento e outros benefícios.

Uma das fabricantes com ofertas é a Fiat. Até o sábado (28), a marca concederá R$ 25,5 mil de abatimento na picape Toro Endurance 2.0 Diesel, cujo preço caiu para R$ 118,9 mil. O Mobi Like 1.0 manual (R$ 44,6 mil) e o Argo Trekking (R$ 63,1 mil) são outros carros com desconto.

Já na Nissan, quase toda a linha entrou em promoção. A picape Frontier é um dos destaques, chegando a ter o preço reduzido em R$ 28 mil, enquanto o Kicks ganhou bônus de R$ 11 mil e taxa zero no financiamento. A marca japonesa também oferece desconto de R$ 5 mil no sedã V-Drive.

A Frontier tem desconto de R$ 28 mil.Fonte: Nissan/Divulgação

A Volkswagen, por sua vez, optou por incluir taxa zero de juros, parcelas reduzidas e, em alguns casos, bônus no preço de tabela. O Voyage 1.6, por exemplo, tem pagamento iniciando em 2021, com as seis primeiras parcelas por R$ 99 cada. No Nivus Comfortline 200 TSI e no T-Cross 2021, o comprador pode dar entrada e parcelar o saldo em 24 ou 36 meses, conforme a versão.

Jeep e Hyundai também têm descontos

Os descontos não param por aí. Na Jeep, as ofertas contemplam as versões Compass Sport 2021, com redução de R$ 8 mil, e Renegade Sport 2021, cujo bônus é de R$ 6 mil. Durante o período promocional, eles passam a custar R$ 120,7 mil e R$ 90,7 mil, respectivamente.

Também aderindo à Black Friday, a Hyundai diminuiu o preço do HB20 1.0 em R$ 4 mil, além de disponibilizar outros atrativos. Os demais modelos HB20 e o Creta incluem taxa zero com 50% de entrada mais IPVA e documentação ou valor da tabela Fipe na compra do usado.