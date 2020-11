Carteira assinada em diversas áreas

Vagas de emprego em Itapetininga foram anunciadas pelos principais postos de atendimento ao trabalhador da região. O trabalhador pode realizar o cadastro através do portal Emprega São Paulo, ou em uma das unidades do PAT.

Vagas de emprego em Itapetininga: Oportunidades disponíveis

As principais unidades do PAT estão com vagas de emprego disponíveis para a região de Itapetininga, em São Paulo. Essas oportunidades são para diferentes áreas.

Para realizar o cadastro no PAT, os trabalhadores devem estar com os seguintes documentos em mãos: RG, CPF, carteira de trabalho e também o número do PIS.

Vagas

Confira, a seguir, as principais oportunidades de emprego na região:

12 – Colhedores de Laranja

10 – Costureiro

4 – Empacotador

2 – Estoquista

2 – Revisão de Costura

1 – Serralheiro

1 – Motorista

1 – Auxiliar Administrativo

1 – Instalador de Ar Condicionado

1 – Designer Gráfico

Os interessados em concorrer em uma das vagas devem comparecer, presencialmente, em um dos PATs de atendimento. As funções podem ser preenchidas sem aviso prévio, portanto, é importante ir até o local com hora marcada assim que possível.

No entanto, não se esqueça de levar os documentos e um currículo com todos os dados atualizados.

Sendo assim, mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos! Conquiste a sua oportunidade de emprego com carteira assinada!