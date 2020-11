Casagrande aprova ida de Rogério Ceni ao Fla: ‘Não dá para julgar, é o Flamengo’

O Flamengo apresentou o novo treinador nesta terça-feira no CT Ninho do Urubu. Trata-se de Rogério Ceni, que assinou até dezembro de 2022 e chega para substituir Domènec Torrent, demitido na segunda-feira. O técnico brasileiro agradou a muitos da imprensa, inclusive Walter Casagrande.

– Aquela fala dele de terminar o trabalho, realmente ele falou várias vezes. Não dá para julgar. É o Flamengo. Campeão da Libertadores, do Brasil, Carioca, tem todas as possibilidades de chegar às finais novamente – afirmou no ‘Globo Esporte’.

Casagrande citou as promessas de Ceni de prosseguir no Fortaleza até o fim do campeonato, mas o comentarista reconheceu que o treinador tomou a decisão correta para sua carreira. Entretanto, confessou que não sabe qual decisão tomaria se estivesse na situação.

– Eu acho que ele fez a coisa certa, apesar de eu dar muito valor a palavra. Mas não sei o que faria – completou.