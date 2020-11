Casal fica preso às ferragens após acidente na AL-220, em São José da Tapera

Colisão entre dois carros deixou as vítimas feridas

Um homem e uma mulher ficaram presos às ferragens após um acidente em trecho da AL-220, em São José da Tapera, no interior de Alagoas, na noite desse domingo (8).

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CB), acionado para a ocorrência, o acidente envolveu dois carros. Os veículos colidiram, deixando as vítimas feridas. Não há, no entanto, informações se o casal vinha no mesmo veículo.

Ainda segundo o CB, militares retiraram as vítimas dos veículos, sendo elas, em seguida, socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou o socorro necessário.

A identidade das vítimas não foi divulgada. O homem tem 50 anos e a mulher, aproximadamente, 30.

Fonte: Gazetaweb.com