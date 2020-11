Casio lança relógio G-Shock Dragon Ball Z no Brasil

A Casio anunciou a chegada de uma versão bastante especial da sua linha G-Shock no Brasil: uma edição em colaboração com a marca Dragon Ball Z. O relógio contém uma construção robusta e arrojada, com foco na resistência e diversas referências ao mangá e anime que marcaram a infância de muitos brasileiros. Nesta edição, o tema em foco é o protagonista Son Goku e seu desenvolvimento ao longo da série.

O novo relógio é baseado no modelo GA-110, tradicional da marca, que possui um corpo grande e funções mistas digitais e analógicas. Ele possui resistência à água em profundidades de até 200 metros, resistência magnética certificada pela ISO 764 e até 29 fusos horários ao redor do mundo — sendo possível até escolher uma entre as 48 cidades, além de ativar ou desativar o horário de verão.

Novo G-Shock em colaboração com Dragon Ball Z. (Fonte: Casio, G-Shock / Reprodução)Fonte: Casio, G-Shock

Para suas medições, o relógio conta com capacidade de atingir 99:59’59.999″, cronômetros de 1/1000 segundos e contadores de tempo decorrido ou regressivo — com direito à definição de intervalos. Entre as muitas outras funções, destacam-se a possibilidade de configurar 5 alarmes diários, com soneca inclusa, painel retro iluminado e bateria de dois anos.

Conceito poderoso

O novo GA-110JDB, nome do relógio, busca inspiração direta no personagem principal da saga Dragon Ball Z, o Son Goku. A obra o acompanha durante seu treinamento e desenvolvimento em cada aventura, mostrando seu poderoso potencial e exímia resistência. Esse conceito foi absorvido no design do modelo da Casio, que traz referências a esse processo em seu corpo e nos detalhes dos ponteiros, que mostram uma das Esferas do Dragão às nove horas e uma letra Z dourada às três.

Detalhes do novo G-Shock. (Fonte: Casio, G-Shock / Reprodução)Fonte: Casio, G-Shock

Robusto como o herói, o novo G-Shock GA-110JDB vem acompanhado de um estojo especial, nas medidas 55,0 × 51,2 × 16,9 mm e possui peso de 72 gramas. O relógio já está disponível para venda no mercado brasileiro.