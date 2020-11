CCXP Worlds: veja como será a edição virtual do evento em 2020

A CCXP 2020 vai acontecer de forma virtual em 2020, tal qual a San Diego Comic Con. Para evitar grandes aglomerações, por conta das medidas de proteção à propagação do coronavírus, a edição especial ganhou o título de CCXP Worlds: A Journey of Hope.

De acordo com o teaser do evento, o objetivo é fazer com que o público, estando em qualquer lugar do mundo, possa participar.

O vídeo, divulgado em julho deste ano, ainda trouxe uma série de localidades da cultura pop, como Tatooine (Star Wars) e a Terra Média (O Senhor dos Anéis), para integrá-los à proposta.

CCXP Worlds: como tudo vai funcionar?

A CCXP Worlds vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de dezembro e será a primeira vez que ocorrerá de forma 100% virtual. Os tradicionais painéis com convidados, novidades, entrevistas e outras atrações recorrentes estarão presentes. Neste ano, haverá quatro modalidades de ingressos, além de diversos quadrinistas importantes confirmados.

Como é de praxe no evento presencial, virtualmente o público também poderá visitar diversos espaços específicos com suas atrações próprias. Entre eles estão o Artists’ Valley, o Auditório Thunder, a Game Arena e o Creators & Cosplay Universe.

Cerca de 196 mil pessoas participaram da CCXP em 2019. (Reprodução)Fonte: CCXP

As diferentes lojas de produtos especializados, junto dos workshops e masterclasses, vão ser integrados a um Market Place personalizado para o evento.

Para acompanhar todas as atrações de forma simultânea, o público precisará preencher um cadastro breve com poucas informações e acessar a área de conteúdo. Os painéis da CCXP Worlds, bem como outros encontros virtuais entre os convidados, vão ocorrer por meio de cinco streamings.

Saiba como participar da CCXP 2020

De acordo com Marcelo Forlani, co-fundador do site Omelete e um dos organizadores do evento, cerca de 90% do conteúdo será distribuído de forma gratuita ao público, necessitando apenas desse cadastro prévio como forma de ingresso.

No entanto, para aqueles que quiserem desfrutar de outros benefícios — com uma experiência completa e mais interativa —, incluindo produtos licenciados e credencial física, basta adquirir algum dos pacotes ofertados diretamente no site.

Com o Digital Experience, “seu navegador não é mais um browser. É uma nave interestelar em uma missão 100% digital comandada por você”, afirma o site da CCXP Worlds.

Pelo valor de R$ 35, o pacote garante acesso à plataforma oficial, com interações e funcionalidades exclusivas, além de acesso a workshops e masterclasses, credencial digital, descontos em lojas parceiras e acesso à pré-venda da CCXP 2021.

(Reprodução)Fonte: CCXP

Já a modalidade Home Experience — ofertada pelo mesmo valor, acrescido do frete —, garante todas essas funcionalidades e também os produtos exclusivos do evento junto da credencial física. E com a Epic Experience, que traz outros descontos exclusivos, há ainda a vantagem de possuir valores especiais para a pré-venda da CCXP 2021. O investimento é de R$ 450, além do frete.

“Em um ano tão difícil como o de 2020, é uma alegria poder contribuir para essa collective joy em uma escala global, levando a experiência épica da CCXP para casas de fãs da cultura pop de todo o planeta”, afirmou Pierre Mantovani, CEO da CCXP, durante coletiva de imprensa para o anúncio do evento, em julho.

“São diversos os desafios para transportar para o ambiente virtual toda a energia do público, mas estamos empenhados em criar o mundo de todos os mundos”, completou.