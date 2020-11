Ceará recebe 1º ônibus 100% elétrico movido a energia solar

O distrito de Pecém, no Ceará, recebeu seu primeiro ônibus 100% elétrico alimentado por energia solar. Visando atender as demandas por deslocamento de funcionários até à usina térmica (UTE) da companhia de energia EDP, o ônibus tem autonomia 300 km, e lida com folga o percurso entre o município de São Gonçalo do Amarante à companhia de energia.

Construído em chassi da BYD e carroceria da Marcopolo, o veículo conta com dois motores de 148 cavalos de potência e está sendo operado todos os dias pela Gertaxi, levando funcionários entre Fortaleza e São Gonçalo do Amarante, em Pecém, onde está localizada a usina térmica. O trajeto é de cerca de 70 km, uma tarefa fácil para a bateria do ônibus elétrico.

Para suprir a demanda energética do ônibus elétrico, em toda a usina foram instaladas 183 placas solares para garantir independência da energia fornecida para o veículo da produção da UTE. A recarga da empresa está sendo feita no próprio estacionamento da companhia, próxima a uma estação de recarga para veículos elétricos convencional.

Olhar Digital/Reprodução

A introdução do ônibus é a primeira fase de aplicação desse projeto de deslocamento ecológico. A segunda fase determina a instalação de filmes fotovoltaicos orgânicos (Organic Photovoltaic, “OPV”) compostos por células que geram energia elétrica a partir da luz solar.

Nesse caso, as células serão testadas em diversas condições climáticas do Nordeste para assegurar sua viabilidade para suprir a demanda energética de serviços de dentro do veículo — como entradas USB, iluminação, sistema de som e outros — diminuindo a dependência da carga das baterias.

Estação de recarga do ônibus.Fonte: Olhar Digital/Reprodução

Tendência global

Esse modelo de ônibus elétrico já ganhou outras versões em outros países. No Alasca, Estados Unidos, estudantes ganharam um ônibus escolar totalmente elétrico em outubro. O veículo se tornou responsável pelo deslocamento dos estudantes da pequena cidade de Tok, substituindo um dos ônibus alimentados por motor a combustão.

Assim como o modelo brasileiro, a ônibus escolar elétrico também recebeu painéis solares exclusivos para alimentação das baterias, fornecido pela Tok Transportation. Parte delas foi inserida no sobre o veículo, a fim de otimizar o sistema elétrico do transporte.