Ceará tripudia do Vasco após goleada inédita pelo Campeonato Brasileiro: ‘ÓTIM4 NOITE’

O Ceará conseguiu uma importante vitória no fechamento da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vozão foi até o Rio de Janeiro e venceu o Vasco por 4 a 1, em São Januário.

A goleada marcou a primeira vitória da equipe cearense sobre o Cruzmaltino na competição. A comemoração foi tanta que o Ceará utlizou as redes sociais para alfinetar o Vasco.

O Alvinegro escreveu: ‘Eu ouvi um BO4 NOITE 4Í?? Eu diria ÓTIM4 NOITE”.

Com a vitória, o Ceará chegou ao terceiro jogo sem derrota no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro Cearense está na 10ª colocação na competição, com 29 pontos.

Eu ouvi um BO4 NOITE 4Í?? Eu diria ÓTIM4 NOITE! ⚫️⚪️ — Ceará Sporting Club (@CearaSC) November 30, 2020

O Ceará volta a campo no próximo sábado (5) para mais uma partida fora de casa. O Alvinegro vai até Salvador enfrentar o Bahia, às 19h, na Fonte Nova.

Já o Vasco está há três jogos sem vencer no Brasileirão. Os comandados por Ricardo Sá Pinto abrem a zona de rebaixamento, com 24 pontos conquistados.

O Cruzmaltino tem compromisso importante pela Copa Sul-Americana na próxima quinta (3). O Vasco encara o Defensa y Justicia, às 21h30, em São Januário, e pode empatar por 0 a 0 que avança às quartas de final da competição continental.