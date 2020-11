Ceará x Santos: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Ceará e Santos disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (04), às 19h, no estádio do Castelão, em Fortaleza. Após empatarem em 0 a 0, na Vila Belmiro, na última quarta-feira (28), pelo confronto de ida das oitavas de final da competição, o vencedor do confronto no nordeste brasileira ficará com a vaga. Persistindo o empate, a decisão será levada para os pênaltis.

Estádio: Estádio do Castelão, Fortaleza (CE)

Data: 04 de novembro de 2020, às 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)

Onde ver: SporTV e Tempo Real o L!.

CEARÁ

Fernando Prass; Eduardo, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Charles e Vina; Fernando Sobral, Léo Chú e Rafael Sobis.

Desfalques: Alyson (jogou a Copa do Brasil pelo Oeste); Cléber (jogou a Copa o Brasil pelo Barbalhas)

Pendurados: Fernando Prass, Tiago Pagnussat, Bruno Pacheco, William Oliveira e Léo Chú.

SANTOS

João Paulo; Madson (Pará), Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson, Diego Pituca e Jean Mota; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo. Técnico: Cuca.

Desfalques: Laércio (já atuou pelo Caxias), Lucas Veríssimo (suspenso), Carlos Sánchez (em recuperação de lesão de reconstrução ligamentar), Renyer (transição após cirurgia de reconstrução ligamentar), Raniel (trombose na perna).

Pendurados: –