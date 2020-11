Celta de Vigo confirma negociações para tirar Eduardo Coudet do Inter, que terá ‘reunião de emergência’ nesta segunda

O Internacional pode perder o técnico Eduardo Coudet para o Celta de Vigo, da Espanha, ainda nesta segunda-feira (9).

O ESPN.com.br entrou em contato com Pedro Posada, um dos vice-presidentes do clube espanhol, que confirmou que existem negociações em andamento para contar com o argentino no banco de reservas da equipe para a temporada 2020/2021.

Com sete pontos em nove rodadas, o Celta de Vigo é o 17º colocado de LaLiga, uma posição acima da zona de rebaixamento. A única vitória da equipe no Campeonato Espanhol aconteceu ainda na segunda rodada, diante do Valencia, com o placar de 2 a 1 dentro do Estádio de Balaídos.

O nome de Eduardo Coudet ganhou muita força nos bastidores do Celta de Vigo após a saída de Óscar García, demitido nesta segunda-feira (09).

Pelo lado do clube brasileiro, segundo apuração da repórter Bibiana Bolson, dos canais ESPN, o Internacional sabe da proposta pelo técnico, que não está satisfeito com o trabalho realizado pela diretoria do time gaúcho.

Segundo apuração, desde a saída de Alessandro Barcellos, vice-presidente do Colorado, Coudet conduzia todas as questões de comissão técnica e diretoria de futebol diretamente com Rodrigo Caetano.

Porém, o treinador estaria insatisfeito com a ausência de reforços para a equipe e também havia tido uma ‘perda de fé’ no trabalho realizado pela cúpula do Internacional.

Ainda de acordo com Bibiana, o time colorado não abre mão da multa rescisória. Neste momento, o valor para concretizar a saída do treinador é de R$ 14 milhões. Porém, caso aconteça uma saída de Coudet ao final da temporada, o valor da multa caí para R$ 3 milhões.