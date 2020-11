Celulares com 8 câmeras estão prestes a se tornarem realidade

Fabricantes como Apple e Google ainda possuem uma “baixa” contagem de câmeras em seus smartphones, mas o padrão da indústria é colocar cada vez mais sensores de imagens nos celulares. A Lens Technology, uma das principais fornecedoras do mercado mobile, pode elevar esse cenário a outro patamar: uma patente registrada pela empresa mostra um dispositivo com nada menos que oito módulos de captura de imagem.

A patente foi registrada pela companhia em maio de 2020 na China. A imagem conceitual do aparelho, compartilhada pelo Let’s Do Digital, exibe um smartphone com quatro grupos de câmera dupla na traseira do celular, localizados próximos das bordas do aparelho.

O celular registrado pela Lens possui oito câmeras e tela que toma toda a frente do celularFonte: Let’s Go Digital

Além de não economizar no número de câmeras, o celular conta com uma tela que cobre 100% da frente do smartphone. Logo, possivelmente o design conceitual também leva em conta a aplicação de uma câmera de selfies sob o display.

O celular de oito câmeras foi registrado primeiramente na China, mas o material também apareceu no World Intellectual Property Organization (WIPO), em outubro. Ou seja, ao que tudo indica, a Lens Technology ainda está trabalhando com a ideia.

Fundada em 2003, a Lens Technology fornece tecnologias de câmera e display para diversas fabricantes no mercado. A companhia possui parcerias com gigantes como Apple, Samsung e Huawei.

Com isso em mente, fica difícil acreditar que a companhia pode acabar lançando seu próprio celular com oito câmeras. Ao invés disso, a empresa pode desenvolver soluções e licenciar suas ideias para grandes fabricantes de smartphones.

Até o momento, a Lens Technology não revelou planos de lançar um celular ou deu explicações sobre a patente com um dispositivo de oito câmeras.