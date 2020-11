Cenários Possíveis no Empreendedorismo – Notícias Concursos

Cenários projetados dentro de um plano empreendedor

Dentro das projeções possíveis dentro de um planejamento empreendedor. É importante analisar todas as possíveis situações. Ao passo que consiga identificar se o seu cenário futuro pode ser favorável ou não, diante de suas escolhas atuais.

Para isso é importante que faça a projeção do seu negócio considerando ao menos três cenários. Sendo eles: o cenário otimista, realista e pessimista.

Otimista

Dentro de um cenário otimista esteja preparado para atender a uma demanda maior de clientes do que a que tem atualmente. Contudo, para isso é importante conhecer a capacidade de entrega do seu negócio, bem como a capacidade de produção.

Assim sendo, é primordial conhecer seus recursos financeiros através de um planejamento das finanças. Ao passo que através de uma análise de suas finanças atuais poderá entender se poderá investir no crescimento do seu negócio.

Realista

Dentro de um cenário realista você precisa analisar se a sua empresa consegue seguir como está sem que não altere nada.

Sendo assim, analise as finanças do negócio e verifique se dá para manter esse mesmo cenário atual, considerando o mesmo movimento de vendas sem que haja nenhum investimento, bem como a sua empresa não entre em inadimplência.

Pessimista

O cenário pessimista considera o pior que pode acontecer dentro do mercado em relação ao seu negócio. Sendo assim, avalie quais são os riscos reais que ameaçam a sua empresa.

Por isso é importante considerar todas as hipóteses, não descartando as desfavoráveis. Uma vez que é realmente pensando no pior que poderá melhorar seus planos de negócio, melhorando as projeções.