Ceni ganha reforço que não esperava, mas Flamengo se apresenta com 7 desfalques; veja problemas

O Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira (16) de olho no confronto de volta contra o São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Rogério Ceni realizou trabalho com os jogadores, mas não contou com vários atletas. Ao todo, são sete desfalques que o treinador precisa administrar.

Os atacantes Pedro e Gabriel, além do volante Thiago Maia, não participaram da atividade. Todos se recuperam de lesão e são dúvidas para o jogo desta quarta-feira. O meio-campista, aliás, corre risco de só voltar aos campos em 2021.

O zagueiro Rodrigo Caio e o lateral esquerdo Filipe Luís fizeram treino separado do elenco. Os dois estão em processo de transição de seus respectivos problemas físicos e também não têm presença certa contra o São Paulo.

O lateral direito Isla e o meia Éverton Ribeiro vão atuar pelas eliminatórias sul-americanas nesta terça-feira. O meia tem chance de estar em campo no dia seguinte, mas o chileno dificilmente vai chegar ao Brasil a tempo.

Filipe Luiis, Diego e Rogério Ceni conversam em treino do Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

A boa notícia foi a presença de Diego e Diego Alves no trabalho. Ambos treinaram normalmente e vão estar a disposição de Rogério Ceni para a partida. O goleiro saiu machucado justamente contra o São Paulo, enquanto o meia havia sido até descartado por Ceni, na entrevista após o empate por 1 a 1 com o Atlético-GO.

O Flamengo precisa da vitória por dois gols no Morumbi para avançar ás semifinais da Copa do Brasil. Triunfo por um gol leva a decisão aos pênaltis. Já o empate garante o São Paulo na próxima fase.