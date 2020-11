Cheio de moral! Churín é elogiado por Renato Gaúcho

Uma das novidades do Grêmio no Maracanã foi o atacante Diego Churín. Contratado para dar mais consistência ao sistema ofensivo, o centroavante foi importante no gol da vitória, já que deu passe açucarado para Pepê.

Animado com o desempenho do jogador, Potaluppi não poupou elogios e deixou claro que espera ainda mais do seu atleta.

‘A atuação do Churin foi muito boa. Até porque ele ainda está se adaptando. Ele se entregou, correu, ajudou, fez a jogada do gol. Então ele foi muito bem’.

Com a vitória no Maraca, o Grêmio subiu para a 8ª colocação e vê o grupo da Libertadores cada vez mais perto.