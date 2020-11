Chelsea bate o Rennes com goleada no Stamford Bridge e segue invicto na fase de grupos

Nesta quarta-feira (4), o Chelsea somou mais três pontos importantíssimos na fase de grupos da Champions League. Jogando no Stamford Bridge, os Blues venceram o Rennes por 3 a 0 – com dois primeiros gols de pênalti -, chegando a sete pontos na liderança do grupo E. Com o resultado, os ingleses também seguem imbatíveis na principal competição de clubes europeia.

O confronto começou com preocupação para o lado dos Blues. O técnico Frank Lampard confirmou que o meia-atacante Kai Havertz, um dos destaques dos ingleses na temporada, testou positivo para a COVID-19 e precisou iniciar período de isolamento, ficando, por sua vez, de fora da partida.

Dentro de campo, porém, o Chelsea não demorou a abrir o placar. Logo aos 10 minutos do primeiro tempo, Timo Werner sofreu pênalti, cometido pelo lateral brasileiro Dalbert, assumiu a responsabilidade da cobrança e abriu o placar para os ingleses.

Ainda no fim do primeiro tempo, Dalbert cometeu nova penalidade, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo. Coube ao alemão, mais uma vez, a responsabilidade da cobrança, convertendo o segundo gol do Chelsea aos 41 minutos.

No início do segundo tempo, o Chelsea chegou ao seu terceiro gol no jogo, que ganhou tom de goleada, após Abraham balançar as redes no Stamford Bridge.

Com o resultado, o Chelsea foi a sete pontos no Grupo E, mesma pontuação do Sevilla, que venceu o Krasnodar. Já o Rennes, segue na lanterna com um único ponto somado na Liga dos Campeões.

Na quarta rodada da fase de grupos, as duas equipes voltam a se enfrentar, no próximo dia 24 de novembro, mas o confronto será em território francês.

Timo Werner foi um dos destaques do Chelsea em vitória sobre o Rennes na Champions Getty Images

Chelsea 3 x 0 Rennes

GOLS: Timo Werner (2x) e Abraham (CHE)

CHELSEA: Mendy; James, Zouma, Thiago Silva (Rudiger) e Chilwell (Emerson Palmieri); Kanté (Kovacic), Jorginho e Mount; Ziyech (Hudson-Odoi), Werner e Abraham (Giroud). Técnico: Frank Lampard

RENNES: Gomis; Traoré, Da Silva, Aguerd e Dalbert; N’Zonzi (Grenier); Ghobo (Del Castillo), Siliki (Tuffert), Bourigeaud e Terrier (Doku); Guirassy (Hunou). Técnico: Julien Stéphan

– Este foi o primeiro encontro entre os dois clubes em competições europeias

– Pela primeira vez o goleiro Edouard Mendy enfrentou o Rennes desde que deixou o clube rumo aos Blues

– Este foi o 10º jogo consecutivo do Chelsea sem derrota na temporada somando todas as competições

– Com um empate e duas derrotas, o Rennes segue sem vencer na fase de grupos da Champions League

– Werner marcou o seu sexto gol nos últimos sete jogos pelo Chelsea

– No 1º tempo, o Rennes finalizou uma única vez a gol, enquanto o Chelsea 4

– No 1º tempo, foram dois escanteios para cada lado

Classificação

Chelsea : 1º colocado, 7 pontos

Rennes: 4º colocado, 1 ponto

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no final de semana por seus respectivos campeonatos nacionais:

*horário de Brasília